Zwei Männer festgenommen

von Michael Kuhr

10. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Es gibt zwei Festnahmen nach Gewerbeeinbrüchen im Raum Plön. Das teilte die Staatsanwaltschaft Kiel gestern mit.

Die Kriminalpolizeistelle Plön hatte zwei Beschuldigte festgenommen, denen seit Juni dieses Jahres eine Vielzahl von Gewerbeeinbrüchen in Schleswig-Holstein vorgeworfen werden. Die beiden 19- und 20-jährigen Beschuldigten sind dringend verdächtig, von Ende Juni bis Anfang Oktober in mindestens 15 Fällen gemeinsam in Gärtnereibetriebe und Kioske im Großraum Plön und weiteren Orten in Schleswig-Holstein eingebrochen zu sein und dadurch erhebliche Schäden verursacht zu haben.

Bei der Festnahme sei ein Teil des Stehlguts bei den Beschuldigten gefunden worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel hat das Amtsgericht Kiel gegen beide Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.