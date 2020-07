Zwei Konzerte als Musiksommer

Das Programm der Konzertserie in der Evangelischen Stadtkirche Neustadt ist durch Corona sehr zusammen geschmolzen

von Achim Krauskopf

13. Juli 2020, 14:37 Uhr

Neustadt | „Der Neustädter Musiksommer tut sich dieses Jahr recht schwer, aus seinen Startlöchern zu kommen. Dennoch halten wir an der Hoffnung fest, noch weitere Konzerte anbieten zu können,“ sagt Andreas Brunion, Kirchenmusiker und Motor des Musiksommers.

Der umfasst nach aktuellen Planungen bislang zwei Konzert am 2. und am 9. August in der Evangelischen Stadtkirche. Das erste Konzert des Musiksommers 2020 wird Sonntag, 2. August, stattfinden: Musik von Johann Sebastian Bach, Paul Hindemith und Sergei Prokofjew spielen die Solisten des Jüdischen Kammerorchesters Hamburg, Emanuel Meshvinski (Violine und Viola) sowei Natalia Alenitsyna (Violine). Das Konzert in der Evangelischen Stadtkirche Neustadt beginnt um 20 Uhr.

Wegen der Corona-Restriktionen gibt es keinen Vorverkauf sondern nur eine Abendkasse, da wegen der Abstandsregeln die Zahl der Plätze begrenzt ist. „Die Abendkasse allein ist im Stande, schnell und individuell zu reagieren,“ ergänzt Brunion.

Es erklingen von Johann Sebastian Bach die Sonate Nr. 1 g-Moll für Violine solo, BWV 1001, von Paul Hindemith die Sonate für Viola solo op. 25 Nr. 1 und von Sergei Prokofjew die Sonate für zwei Violinen, op. 56. Der Eintritt beträgt auf allen Plätzen zwölf Euro.

Emanuel Meshvinski, 2002 in Hamburg geboren, erhielt mit vier Jahren seinen ersten Geigenunterricht und wurde im Alter von 13 Jahren an der Musikhochschule Köln als Jungstudent im Fach Viola angenommen. Gemeinsam mit seinen Eltern spielte er zahlreiche Konzerte auf der ganzen Welt, darunter Südafrika, USA und Zypern. Mittlerweile studiert Emanuel an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und spielt in Konzerten des im Jahre 2018 von seinen Eltern gegründeten Ensembles „Jewish Chamber Orchestra“ Hamburg mit.

Natalia Alenitsyna, 1971 in St. Petersburg geboren, erhielt ihre musikalische Ausbildung an der Spezialmusikschule am Rimsky-KorsakovKonservatorium in St. Petersburg, am Moskauer TschaikowskyKonservatorium, an der Musikhochschule in Hamburg und an der Musikhochschule in Köln. Sie ist mehrfache Preisträgerin verschiedener Violin- und Viola-Wettbewerbe, und sie ist Mitbegründerin des „Jewish Chamber Orchestra“ Hamburg.

Im Programm des Konzertsommers folgt am 9. August „The spirit of Hanse“ mit Semjon Kalinowsky (Bratsche) Konrad Kata (Orgel) um 20 Uhr in Evangelischen Stadtkirche.

Folgende Konzerte sind bereits ausgefallen 11. Juli (Von Bach bis Blues), 19. Juli (Hot Ginger), abgesagt wurden 31. Juli (Vokalensemble „Holsatia cantat!“ und 22. August („Messe petite solenelle“). Das Geld für beeizs verkaufte Karten für andere Konzerte können die Käufer rückerstattet bekommen.