Zwei Führungen im OH-Museum

von Michael Kuhr

20. September 2018, 17:52 Uhr

Im Zuge der Sonderausstellung „Besuch aus Entenhausen – Walt Disney’s Comic-Figuren und ihre Zeichner“ lädt das Ostholstein-Museum zu zwei Führungen ein. Am Donnerstag, 27. September, um 18 Uhr bietet Esther Dörrhöfer die Themen-Führung „Krach, bumm, bäng! – Comics als Literaturform“ an. Eine weitere Führung mit ihr findet am Sonntag, 30. September, um 11.30 Uhr speziell für Familien statt.

In einer besonders abgestimmten Führung bekommen Familien Gelegenheit, gemeinsam in die fabelhafte Welt von Entenhausen einzutauchen.