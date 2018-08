ZDF-Kriminalsendung : Zwei Fälle aus Ostholstein Thema bei „Aktenzeichen XY“

Die Ermittler hoffen auf Hinweise zu einem Überfall in Heiligenhafen und einer Vermissten aus Eutin.

von Sarah Sauerland

20. August 2018, 20:00 Uhr

Heiligenhafen | Gleich zwei Fälle aus Ostholstein sind am kommenden Mittwoch (22. August) Thema der Sendung „Aktenzeichen xy...ungelöst“ (ZDF, 20.15 Uhr). Wie die Polizeidirektion Lübeck berichtet, wird zunächst ein Ermittler der Kripo Oldenburg über einen Fall aus dem Januar berichten.

Am 28. Januar diesen Jahres wurde ein Mann in Heiligenhafen von zwei Tätern im Flur seines eigenen Hauses überfallen. Einer der Täter der Täter führte den Angaben zufolge eine Schusswaffe bei sich.

Das Opfer beschreibt die Männer als vermutlich osteuropäisch mit kurzen dunklen Haaren und stämmigen Staturen. Zum Tatzeitpunkt waren die Gesuchten dunkel bekleidet.

Polizei Lübeck

Der Mann, der bei dem Überfall die Waffe führte, wird als etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und rund 50 Jahre alt beschrieben. Er hat dem Opfer zufolge eine breite Nase mit einem breiten Nasenbein und trug zum Tatzeitpunkt einen exakt rasierten Dreitagebart. Zudem konnte der Geschädigte eine unbekannte Tätowierung an der linken Halsseite sowie die Tätowierung eines Sternes auf der rechten Hand erkennen, in dessen Mitte ein unbekanntes Symbol oder Schriftzeichen ist.

Polizei Lübeck

Schon vor der Sendung nimmt die Polizei Hinweise zu diesem Fall unter der Nummer 04361/105532 entgegen.

Im zweiten am Mittwoch vorgestellten Fall geht es um die seit dem 27. Juli vermisste 47-Jährige Alexandra M. aus Eutin. Die Frau war dort zuletzt in einer Betreuungseinrichtung untergebracht und wollte am Morgen ihres Verschwindens mit dem Bus nach Grömitz fahren. Dafür hatte sie in Neustadt umsteigen müssen. An ihrem Ziel ist die Vermisste jedoch nicht angekommen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich die Frau in einer Notlage befindet oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Die Gesuchte, die auch auf den Namen „Sandra“ hört, ist 1,71 Meter groß, hat kurze grau-blonde Haare und ein rundliches Gesicht. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem schwarzen T-Shirt, Shorts und vermutlich einem Strohhut bekleidet. Dazu trug sie eine gelb-weiß gestreifte Handtasche der Marke „Sansibar“ sowie eine blau-weiß gestreifte Umhängetasche von Rossmann bei sich. Hinweise zu der Vermissten nimmt die Polizei unter der Nummer 04521/8010 entgegen.