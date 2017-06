Zwei Einbrüche im Dieksee-Strandbad

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

Gleich zwei Mal ist das Strandbad am Dieksee in den vergangenen Tagen von Einbrechern heimgesucht worden. Schwimm-Meister Reiner Coen vermutet, dass es sich wohl um Jugendliche handelte, die vor allem aus Übermut handelten. Beim ersten Einbruch am Freitagabend (23. Juni) zwischen 19 und 21.30 Uhr stahlen die Täter eine Europafahne. Bei der Aktion beschädigten die Täter zwei Tische, die sie nutzen, um an die Fahne in rund drei Metern Höhe heranzukommen. Außerdem versuchten sie offenbar vergeblich, mit einer Eisenstange die Kiosktür aufzubrechen.

Der zweite Einbruch ereignete sich vermutlich in der Nacht auf Montag. Dabei schnitten die Täter den Zaun an einer anderen Stelle komplett von oben nach unten auf. Sie stülpten eine Rettungsstange über einen Fahnenmast und verknoteten in großer Höhe einen Rettungsball an der Konstruktion des Fünf-Meter-Sprungturms. Dabei haben sich die Täter offenbar große Mühe gegeben. „Um den Ball dort zu befestigen, muss eine akrobatische Leistung nötig gewesen sein“, berichtete Coen. Er vermutete deswegen, dass die Täter auch beim zweiten Einbruch noch am hellen Tag im Freibad waren.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich unter Telefon 04523/201780 bei der Polizei Malente.

von Harald Klipp

erstellt am 27.Jun.2017 | 10:38 Uhr