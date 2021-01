„Haus am Cathrinplatz“ : Zwei Corona-Fälle in Preetzer Seniorenheim

Bewohner und Pflegekraft sind positiv getestet, der Kreis hat ein Besuchsverbot ausgesprochen.

von Achim Krauskopf

20. Januar 2021, 16:26 Uhr

Preetz | Ein Bewohner und eine Pflegekraft der Senioreneinrichtung „Haus am Cathrinplatz“ in Preetz sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Beide seien in Isolation, es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut und sie stünden unter medizinischer Beobachtung, meldet Sebastian von Gehren. Er ist Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises Plön-Segeberg, dessen Diakonisches Werk der Träger des Heimes ist.

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Plön seien alle Bewohner und Angestellte im betroffenen Bereich der Senioreneinrichtung einem Antigentest unterzogen worden. Diese Tests seien allesamt negativ gewesen.

Gestern (20. Januar) sei ein PCR-Abstrich bei weiteren Mitarbeitern und Bewohnern, insgesamt 14 Personen, erfolgt. Sie seien symptomfrei, hätten aber Kontakt mit den beiden Erkrankten gehabt.

Die meisten Bewohner und viele Angestellte im „Haus am Cathrinplatz“ hatten, wie es weiter hieß, am 5. Januar die Möglichkeit zu einer Impfung gegen Corona genutzt. Besuche in der Einrichtung seien auf Anordnung des Gesundheitsamtes vorerst bis einschließlich Freitag, 21. Januar, nicht möglich.

In dem Haus am Cathrinplatz, das 79 stationäre Pflegeplätze bietet, war im April 2020 eine Küchenkraft an Coronas erkrankt, aber seither keine weiteren Fälle gemeldet worden.