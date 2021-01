Sierksdorf : Zweckverband Ostholstein: Spreckels tritt Nachfolge von Strohmeyer an

Neuer ZVO-Chef: „Der erste Tag war voller Eindrücke und Informationen.“

von Alexander Steenbeck

06. Januar 2021, 09:18 Uhr

Sierksdorf | Erste Arbeitstage für Frank Spreckels: Der neue Verbandsvorsteher des Zweckverbands Ostholstein hat jetzt die Nachfolge von Gesine Strohmeyer angetreten. Diese wechselte von der Spitze des Unternehmens in die Energie-Sparte. Stromeyer hatte im Februar angekündigt, nicht noch für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu stehen.

Frank Spreckels war bei der Verbandsversammlung im Juni zum neuen ZVO-Chef gewählt worden. Er freue sich auf die vor ihm liegenden Aufgaben: „Der erste Tag war voller Eindrücke und Informationen. Beeindruckt haben mich die vielen natürlich mit Abstand und Maske geführten Gespräche mit den Kollegen und die Identifikation, die ich bei ihnen gespürt habe. Ich freue mich, dass ich hier bin.“

Spreckels ist im Kreis Plön aufgewachsen und leitete nach Ausbildung und Studium in Kiel in den vergangenen 17 Jahren ein Unternehmen aus dem Bereich Ver- und Entsorgung in Neumünster. Er sieht den ZVO auf einem guten Weg und möchte Impulse für die weitere Entwicklung einbringen. Gleichzeitig bedankte er sich bei seiner Vorgängerin für die intensive und engagierte Arbeit.