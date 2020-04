Bedrückend ist das Ungewisse : Zwangspause für die Plöner Motorbootschifffahrt

Unternehmen steht vor ungewisser Saison. Elke Glau-Koll und Olaf Koll macht Pandemie einen Strich durch die Rechnung.

Avatar_shz von Orly Röhlk

22. April 2020, 11:34 Uhr

Plön | Die Die Motorschiffe „Holsteinische Schweiz“ von 1978 und „Antje“ (1954) sind startklar für die Saison: Sitzplatten frisch gepolstert, Maschinen gewartet, Lackierarbeiten erledigt. Eigentlich wollten Elke Glau-Koll (59) und Schiffsführer Olaf Koll (61) am 1. Mai wieder in See stechen. Doch die Corona-Pandemie macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. „Wir haben die Eröffnung auf Mitte Mai verschoben“, erklärten die Betreiber der Plöner Motorschifffahrt.

„Das ist ganz bitter und beängstigend, dass wir nicht wissen, wann es wieder läuft“, sagt Elke Glau-Koll. Ministerpräsident Daniel Günther habe eine Öffnung in drei Stufen angekündigt: „Erst Zweitwohnungen, dann Ferienwohnungen, dann Tagestourismus. Wir kommen erst an dritter Stelle.“ Am 4. Oktober ging das Unternehmen in die Winterpause. „Das Bedrückende ist das Ungewisse, und dass wir nur ein halbes Jahr Zeit haben, um Geld zu verdienen“, fügt der Chef Olaf Koll hinzu.

Die Frage, ob sie überhaupt kostendeckend fahren könnten, beschäftigt die Eigentümer. „Wenn man losfährt, muss es Gewinn bringen“, betont die Chefin mit Blick auf laufende Kosten. Das große Problem: Vorläufig werde kein Gruppengeschäft möglich sein, da die Gäste mit Reisebussen kämen, wo zwei Meter Abstand nicht einzuhalten seien. Gruppen aber machten 50 Prozent der Einnahmen aus. Auch Kaffeegruppen fielen weg, weil die Selbstbedienungs-Restauration auf dem „MS Holsteinische Schweiz“ geschlossen ist. 420 Plätze stehen auf dem großen Schiff zur Verfügung. Wolle man Gäste mit zwei Meter Abstand einzeln an Bord lassen, brauche das Zeit, so dass sich Abfahrtszeiten verschieben könnten, befürchtet Elke Glau-Koll. Nicht zu reden davon, dass sich Fahrten nur mit vereinzelten Personen nicht kostendeckend rechneten. Auf der Antje (150 Plätze) stehe der Schiffsführer mittendrin. „Wenn sich einer ansteckt, ist das Personal dicht.“ Die fünf Saisonkräfte hätten ihre Posten noch nicht angetreten.

Jetzt versuchen die Unternehmer, die Kosten zu drücken, um die Zeit zu überbrücken. In eine Werftversicherung (Ruheversicherung) zu wechseln, da keine Personen befördert werden, oder die Pachten zu reduzieren. „Es gibt gute und schlechte Jahre, aber wir sind immer kostendeckend gefahren. Es sind dramatische Zeiten“, klagt Elke Glau-Koll. Und wenn irgendwann die Rundfahrt auf dem Großen Plöner See wieder gestattet sei, wisse man nicht, wie vorsichtig sich die Menschen verhielten, ob sie den Mut hätten, mit anderen zusammen zu sitzen, schaut sie wenig optimistisch in die Zukunft.

Das Ehepaar sucht einen Nachfolger für den Betrieb, sei mit einem Interessenten im Gespräch, aber bisher nur in ganz kleinen Anfängen. Die Familie war ab 1993 Mitinhaber und führt seit 2002 in alleiniger Regie das Unternehmen, das sich seit 1957 in dritter Generation in Familienbesitz befindet. Gefahren wird in der Saison vier Mal pro Tag die Zwei-Stunden-Tour mit den Stationen Fegetasche, Plön-Marktbrücke, Prinzeninsel, Dersau, Ascheberg und zurück. In den ungeraden Stunden geht es mit der Antje, die auch Fahrräder mitnimmt, auf Bosau-Tour. Der erste, der auf dem See schipperte, war 1840 der dänische König Christian VIII mit einer Marinebarkasse. Die Dampfschiff Plön AG wurde 1867 gegründet. Damals legte das Schiff noch in der Schwentine an.