Neustadt / Ostsee : ZVO mit neuer Homepage

Der Abfall- und Energieversorger in Neustadt hat bei dem Relaunch Wünsche von Kunden und Mitarbeitern berücksichtigt.

von oha

04. Oktober 2018, 15:23 Uhr

Der Zweckverband Ostholstein (ZVO) ist ab sofort mit einer neu gestalteten Homepage online. Unter der bekannten Adresse www.zvo.com finden Kunden und Interessierte Informationen rund um den regionalen Ver- und Entsorger neu aufbereitet. Beliebte Anwendungen wie der Abfuhrkalender oder der Erdgaspreisrechner wurden überarbeitet und für mobile Endgeräte optimiert.

„Die neue Homepage ist als zentrale Informations- und Kommunikationsplattform für unsere Kunden gedacht. Daher standen der Servicegedanke und eine optimale Nutzerführung an erster Stelle bei der umfangreichen Neukonzeptionierung der Homepage“, erklärt Gesine Strohmeyer, Verbandsvorsteherin des ZVO. Die neue Website ist außerdem ein guter Ausgangspunkt für Weiterentwicklungen, die sukzessive eingearbeitet werden, wie ein Karriereportal und eines für Gremienvertreter. „Unser Anspruch ist es, immer besser zu werden.“ So seien die vielen neuen Serviceangebote eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits bestehenden Kundenkanälen. Viele Kunden wünschten sich mehr Onlineservices, weil sie dann unabhängig von Öffnungszeiten ihr Anliegen an den ZVO geben oder sich vorab informieren könnten.

Bei der Konzeptionierung der Homepage hat sich das Unternehmen an Rückmeldungen und Fragestellungen von Kunden orientiert, aber auch Erfahrungen aus der Belegschaft einfließen lassen und die Inhalte entsprechend nach Themenbereichen gegliedert. So benötigten Installateure andere Informationen als Kunden, die eine Mülltonne bestellten oder sich über Netzanschlüsse für ihr Eigenheim informieren wollten. Ebenso möchte der ZVO seine Kunden, Gremienvertreter und die weitere interessierte Öffentlichkeit über aktuelle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten.

Der neue Web-Auftritt soll Usern aber nicht nur pragmatische Informationen vermitteln und bei der Abwicklung der Geschäftsbeziehung helfen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen geben. „Wir möchten gerne die Leistungen, die die mehr als 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZVO-Gruppe für unsere Kunden tagtäglich erbringen, erleb- und nachvollziehbarer machen“, erläutert Strohmeyer. „So freut es mich sehr, dass sich einige von ihnen bereiterklärt haben, ihr Gesicht für ihren Arbeitgeber zu zeigen und sich bei der Arbeit fotografieren zu lassen. Das ist nicht selbstverständlich.“

Einige Kundenservice-Module sind gänzlich neu entwickelt worden. So gibt der Zuständigkeitsfinder Auskunft darüber, wo die ZVO-Gruppe welche Leistungen anbietet. Der ZVO ist zwar in allen Gemeinden des Kreises Ostholstein für die Abfallentsorgung zuständig, aber es gibt mehrere Gasnetzbetreiber, Wasserversorger oder Abwasserentsorger in der Region. Für seine 60 Mitgliedsgemeinden in den Kreisen Ostholstein, Plön und Segeberg erfüllt der Zweckverband Ostholstein unterschiedliche Aufgaben. Nun beantwortet der ZVO-Zuständigkeitsfinder erste Fragen der Kunden und ist ebenso Hilfestellung für Mitarbeiter. Ab sofort können Abfallcontainer bei der ZVO-Entsorgung online bestellt werden. Mehr Serviceformulare können nun online ausgefüllt werden. Themen wie Netzanschlüsse für Wasser, Abwasser und Erdgas sind aus der Sicht eines Bauherrn aufbereitet und geben einen Überblick über den Prozess und die nötigen Unterlagen.

Begleitet wurde der ZVO beim Relaunch seiner Homepage von der Internetagentur „Secra“ aus Sierksdorf, die neben der Programmierung und Gestaltung der neuen Website auch den Betrieb übernommen haben. Mit ihr wird der ZVO die Homepage weiterentwickeln.