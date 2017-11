Unfall bei Eutin : Zusammenstoß mit Pkw verhindert: Autofahrer weicht in Graben aus

von Gerrit Hencke

erstellt am 24.Nov.2017 | 14:06 Uhr

Eutin | Weil er einem entgegenkommenden Überholer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ist ein Autofahrer aus Plön am Mittwoch in den Straßengraben gefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ersten Erkenntnissen nach, war der 34-Jährige mit seinen beiden Kindern gegen 16 Uhr mit seinem Opel Zafira die Bundesstraße 76 von Eutin kommend in Richtung Plön unterwegs, als ihm in einer Senke kurz vor der Kreisgrenze Plön/Ostholstein ein Lkw entgegen kam, der von einem Pkw überholt wurde. Um einen Unfall mit dem überholenden Wagen zu vermeiden, blieb dem Mann aus Plön keine andere Wahl, als nach links in den Graben auszuweichen.

Das Fahrzeug wurde dabei leicht beschädigt. Weder der Mann noch seine beiden Kinder wurden verletzt. Der Unfallverursacher in dem überholenden Pkw und der Lkw-Fahrer setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um den Plöner und seine Kinder zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und die beiden beteiligten Fahrzeugführer. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04527/510 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?