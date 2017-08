Zurück zur Sache, die Herren

Dass Eutins Politiker zumeist sehr impulsiv sind, ist nichts Neues. Dass der Zoff bis zur Verschiebung von Mehrheiten in der Stadtvertretung führt, aber schon. Stehen deshalb hart errungene Beschlüsse auf der Kippe? Oder haben nun Themen wie ein neues, gemeinsames Schulzentrum an einem Ort eine Chance?

Der Auftakt nach der politischen Sommerpause wird zeigen, wofür das Zerwürfnis gut war. Dass es in der CDU knirschte, hatte nicht erst in der Höhe der Aufwandsentschädigung seinen Auslöser. Olaf Schmidt war bereits im Januar schon einmal aus der Fraktion ausgetreten, um sich dann wieder hineinbitten zu lassen. Diesmal jedoch scheint der Graben für eine Rückkehr zu tief zu sein. Doch die einstigen Fraktionskollegen dürften überrascht sein, dass Schmidt bereit ist, sein Fähnchen zu ihren Ungunsten in Richtung SPD zu drehen. Eines darf jedoch neben all den alten und neuen Befindlichkeiten nicht vergessen werden: Politik sollte nie um den persönlich Selbstwillen, sondern sachorientiert betrieben werden.

von Constanze Emde

erstellt am 16.Aug.2017 | 00:16 Uhr