Malente : Zum zehnten Mal ein Wunschzettelbaum

Geschenke für Kinder von Malenter Familien in Finanznot.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

28. November 2019, 12:20 Uhr

Malente | Im zehnten Jahr in Folge werden am Heiligabend Kinder in der Gemeinde Malente, die in Familien mit einer angespannten finanziellen Situation leben, unter dem Weihnachtsbaum bunte Geschenke finden. Initiatorin Angelika Wallbrecht sorgt gemeinsam mit Gabi Viereck und Claudia Bonin vom Ortsverband Malente des Kinderschutzbunds dafür, dass in der „Villa Colonial“ und in der „Friesen-Apotheke“ in Malente ein Tannenbaum mit Wunschzetteln steht, deren Erfüllung am Weihnachtsabend für strahlende Kinderaugen sorgen wird.

Die Grundschulen Malente und Sieversdorf sowie die Kitas der Gemeinde teilen den Initiatoren die Vornamen und den Geschenkewunsch mit, der sich in einem Preisbereich bis 20 Euro bewegt. „Wir kennen die Namen der Familien nicht. Dadurch sind Anonymität und Datenschutz gewährleistet. Das war uns immer sehr wichtig und wurde von den Schulen und Einrichtungen zur Bedingung gemacht“, erklärt Angelika Wallbrecht.

Wie geht's? Wunschzettel abnehmen, Geschenk abgeben

Nun warten die Bäume darauf, von Menschen geplündert zu werden, die die Wünsche der Kinder erfüllen möchten. Wie das funktioniert? Sie nehmen einfach ein oder mehrere Wunschzettel vom Baum und geben die verpackten Geschenke bis zum 16. Dezember wieder ab.

Die Verteilung an die Familie erfolgt dann vertraulich über die Schulen und Kitas.

Mit dem Jubiläumsjahr dieser mittlerweile auf bis zu 150 Wunschzettel angewachsenen Aktion verabschieden sich Wallbrecht und der Kinderschutzbund aus der Wunschzettelaktion. „Ich freue mich, dass wir mit der ,Friesen-Apotheke‘ unter Federführung von Karen Langowsky einen Nachfolger gefunden haben und es auch im Jahr 2020 wieder einen Wunschzettelbaum in Malente geben wird. Mein besonderer Dank gilt dem Ehepaar Hemsen aus der ,Villa Colonial‘, die von der ersten Stunde an die Aktion unterstützt und gefördert haben. Sie werden sich ebenfalls neuen Projekten widmen“, sagte Wallbrecht.