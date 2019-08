Eutin / Xinchang : Zum siebten Mal sind chinesische Schüler in Eutin

Die Jugendlichen wohnen für eine Woche in Privatfamilien, deren Kinder im Herbst den Gegenbesuch antreten werden.

von Achim Krauskopf

14. August 2019, 17:21 Uhr

Eutin | Zum siebten Mal sind Mädchen und Jungen aus der chinesischen Stadt Xinchang zu Besuch in Ostholstein: Im Zug eines Schüleraustausches mit den Beruflichen Schulen des Kreises in Eutin und Bad Schwartau absolvieren 20 Schüler mit drei Lehrerinnen und der Dolmetscherin Jianan Li ein sechstägiges Programm. Untergebracht sind die 16 und 17 Jahre alten Chinesen bei den Familien von Schülern, die in diesem Herbst einen Gegenbesuch in Xinchang machen werden.

Beim obligatorischen Empfang im Rathaus gestern Nachmittag begrüßten Bürgervorsteher Dieter Holst und Bürgermeister Carsten Behnk die weitgereisten Gäste, und beide erinnerten sich an die Reise einer zehnköpfigen Delegation der Stadt Eutin nach Xinchan im vergangenen Jahr. „Wir wurden großartig aufgenommen“, erinnerte sich Holst. Bürgermeister Behnk zeigte sich zuversichtlich, dass auf die Gäste in Eutin mit Großflohmarkt, Stadtfest und der Eröffnungsparty samt Feuerwerk viel warte. Die Leiterin der Gästegruppe, die stellvertretende Schulleiterin Yin Chen, berichtete, dass alle Schüler und Lehrer, die in Eutin gewesen seien, von einer schönen Stadt mit freundlichen Menschen und viel Kultur geschwärmt hätten. Sie übermittelte Grüße des Bürgermeisters von Xinchang. Seine Absicht, dieses Jahr nach Eutin zu kommen, lasse sich leider nicht verwirklichen, aber er habe sich für eine Ausweitung der Beziehungen zwischen Eutin und Xinchang über den Kontakt der beiden Schulen hinaus ausgesprochen.

Die Gäste von der Xinchang Highschool hatten vor ihrer Ankunft in Eutin am Dienstag bereits eine Reise durch die Metropolen Westeuropas mit Luxemburg, Paris, Amsterdam und Köln unternommen. Die Eutiner Gastgeber haben unter der Federführung von Barbara Friedhoff-Bucksch einen Besuch im Kieler Landtag und einen ausgiebigen Lübeck-Aufenthalt vorbereitet, es bleibt Zeit zum Stadtfestbesuch und es gibt am Montag ein gemeinsames Kochen und ein Abschlussfest, am 20. August reisen die Gäste wieder nach Hause.