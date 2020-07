Ärger in Hassendorf : Zum fehlenden Radweg kommt jetzt auch noch Hochwasser

Mindestens einmal im Jahr läuft der Keller bei der Familie Schwartz voller Wasser. Gemeinde will Thema angehen.

von Michael Kuhr

21. Juli 2020, 09:51 Uhr

Hassendorf | Harte Zeiten für die Hassendorfer: Nicht nur, dass entlang der Dorfstraße Richtung Sarau im Zuge der neu gebauten Landesstraße 306 kaum Platz für Fußgänger ist. In der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses kam ein weiteres Problem auf den Tisch: Hochwasser flutet mindestens einmal im Jahr den Keller der Familie Schwartz.

Zur Vorgeschichte: Das Land hat die Hassendorfer Ortsdurchfahrt erneuert und beim Gehweg offensichtlich nicht auf die Belange der Hassendorfer geachtet. Zwar ist der Gehweg Sache der Gemeinde, doch es gibt an kritischen Stellen kaum noch Platz für Fußgänger. Für einen Fußweg hatten knapp 100 Hassendorfer am Freitag am Rande einer Ausschusssitzung demonstriert (der OHA berichtete).

Jetzt stand das Thema im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Gemeinde Bosau mit knapp 30 Gästen zur Diskussion. Dorfvorsteher Claus-Peter „Pink“ Jacobsen sagte, dass die schmale Fußweg-Situation in Hassendorf unbefriedigend sei – eine schwierige und nicht einfache Situation, die niemand habe vorhersehen können. Doch die Gefahrenquelle müsse für die Sicherheit der Hassendorfer schnell beseitigt werden. „Wir hoffen auf eine vernünftige Lösung ohne die Bosauer Straßenausbaubeitragssatzung zu ziehen.“ Es wäre falsch, auch noch die Bürger dafür zur Kasse zu bitten. „Pink“ empfahl, die Sicherheit aus fachlicher Sicht von Polizei und Verkehrsbehörde überprüfen zu lassen und das Projekt am Ende kostenneutral für die Bürger zu belassen.

Bürgermeister Eberhard Rauch stellte fest, dass der Straßenbau dem Land obliege, das nach den geltenden Vorschriften gehandelt habe. Der Gehwegbau sei Sache der Gemeinde Bosau und das habe die Gemeinde vor Jahren schon versäumt. Wenn es jetzt einen Antrag aus der Politik zum Bau eines Gehweges gebe, dann müsse für die erwartete Ausgabe auch ein Deckungsvorschlag her – also wo an anderer Stelle gespart werden solle. Dafür gebe es verschiedene Möglichkeiten. Aber die Gemeinde müsse sich an ihre Satzung halten.

Birgit Steingräber-Klinke empfahl einen Blick mit der Verkehrsaufsicht und der Polizei auf die Lage in Hassendorf. Vielleicht reiche ja auch schon eine Markierung auf der Fahrbahn, um mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. So werde die Straße auch leicht eingeengt. Es hätten sich aber auch Hecken ordentlich ausgebreitet und ragten vielleicht von der Grundstücksgrenze zu weit auf den Fußweg.

Frank Albert aus Hassendorf kritisierte die Planung der Ortsdurchfahrt. Hätte man die gesamte Straße weiter westlich ausgerichtet, wäre östlich ein vielleicht ansehnlicher Grünstreifen für Fußgänger geblieben. Und: Das Versäumnis der Gemeinde, vor Jahren schon keinen vernünftigen Fußweg gebaut zu haben, sollte jetzt nicht den Bürgern finanziell aufgebürdet werden.

Holger Marohn (FDP) habe seinen „kurzen Draht zum Land genutzt“ und wohl bereits beim FDP-Minister angeklopft. Der Ausschussvorsitzende Frank-Michael Sobieski (Grüne) will sich jetzt schnell um einen Ortstermin mit Verkehrsbehörde, Polizei, der Verwaltung und Gemeindepolitikern bemühen, bevor noch etwas Schlimmes in Hassendorf passiert.



Jetzt auch noch Hochwasserschutz





Zum Gehweg-Problem gesellt sich in Hassendorf nun auch noch ein Hochwasser-Problem. Das allerdings gibt es nicht erst seit gestern, sondern seit fast 20 Jahren und keiner tut so richtig etwas dagegen. Timo Schwartz aus Hassendorf brachte das Thema erneut auf den Tisch und klagte: „Im Haus meiner Mutter läuft der Keller mindestens einmal im Jahr ab 20 Zentimeter voll Wasser – zuletzt im Februar dieses Jahres.“

Das Wasser stand auch schon 140 Zentimeter hoch im Keller, berichtete Schwartz. Die Gemeinde habe Maßnahmen getroffen. Doch die einst gesetzten Pfähle seien verrottet und 50 Meter Land seien auch einfach weggebrochen, beklagt Schwartz einen Wertverlust. Hinzu komme, dass ein gebauter Sickerschacht in Schieflage geraten sei. „Das alles darf doch kein Normalzustand sein“, sagte Timo Schwartz gefasst mit Blick auf den Herbst mit neuen Regenfällen und einem feuchten Keller.

„Die Feuerwehr hat sogar schon Sandsäcke als Notbehelf vorgefüllt“, berichtete Jan Rohe über dadurch und Feuerwehrpumpen spürbare Entlastung. Er empfahl die Beauftragung eines Ingenieurbüros und eine Erhöhung des Helmuth-Pries-Weges. Das Wasser sollte auf die Koppeln rückgestaut und die Landwirte von der Gemeinde nach Hochwasser entschädigt werden. Jetzt soll auch mit dem Wasser- und Bodenverband Ostholstein vor Ort besprochen werden, wie das Problem behoben werden kann.