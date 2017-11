Zum 16. Mal: Eutin im Lichterglanz

vergrößern 1 von 5 Foto: Fotos: Krauskopf (5) 1 von 5









von Achim Krauskopf

erstellt am 27.Nov.2017 | 11:12 Uhr

Das Wetter kann eigentlich nur noch besser werden: Gefühlte Minusgrade und Regen begleiteten gestern am späten Nachmittag die Eröffnungsfeier für die Aktion „Lichterstadt“. Vor dem Rathaus drückten Bürgermeister Carsten Behnk, Bürgervorsteher Dieter Holst, Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt, WVE-Vorsitzender Hans-Wilhelm Hagen und Lichtkünstler Stefan Teichmann den obligatorischen roten Knopf, mit dem die Beleuchtung von über 80 Häusern und Objekten angeschaltet wurde.

Ausgerechnet beim Rathaus funktionierten die Lichter gestern Abend nicht. Die Strahler hätten wohl zu viel Wasser abbekommen, vermutete Stein-Schmidt.

Dem Wetter zum Trotz harrten etwa 100 Menschen bei diesem Feierakt vor einer kleinen Bühne aus, darunter viele Kinder und Erwachsene, die einer Einladung entsprechend mit Laternen oder anderen Leuchtmitteln „Licht in die Stadt“ gebracht hatten. Für sie hielt Bäckermeister Jan Thaysen zur Belohnung süße Weckmänner bereit, die er gemeinsam mit Diana Schlahn verteilte. Auf der Eisbahn tobte unterdes der sprichwörtliche Bär: Zwei Stunden lang war Eislaufen kostenlos.

Dem Druck auf den roten Knopf ging ein kleines Bühnenprogramm voraus: Albrecht Gieseler spielte Klavier. Kerstin Stein-Schmidt interviewte Bürgermeister und Bürgervorsteher, Mitglieder der Theatergruppe Mischpoke, Vertreter der Wirtschaftsvereinigung Eutin (WVE) sowie Angela Metzler (Aktion Sterntaler) und Margret Möller (Kinderschutzbund, Aktion Wunschbaum). Und „Käpt’n Eu“, seit der Landesgartenschau städtisches Maskottchen, holte sich ein nasses Fell.

2002 wurde Eutin erstmals zur Lichterstadt, folglich setzt sich die Kreisstadt dieses Jahr zum 16. Mal in Szene. Seit 2011 wird sie von einer Eisbahn begleitet, die Jahre davor gab es eine Rodelbahn.

Der Künstler bei der Premiere hieß Jörg Rost, seit 15 Jahren führt Stefan Teichmann die Regie. Etwa 500 Lampen mit 40 000 Leuchtdioden hat der Lübecker Lichtkünstler dieses Jahr montiert, die beleuchteten Häuser sind in der Mehrzahl in der Altstadt. Als Schwerpunkt hat Teichmann dieses Jahr Bäume gewählt: In der Peterstraße rückt er die neugepflanzten Bäume ins Licht, an anderen Stellen wie der Schlosswiese werden knorrige, alte Bäume für Farbenspiele genutzt.

erse Eusabhn 2011, vorher Rodelbahn