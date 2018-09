Zu wenig Plätze: Kita-Neubau beschlossen, Gelände gesucht

von Constanze Emde

Die Stadt braucht eine weitere Kita, nun soll das Bauamt vorschlagen, welches Gelände dafür geeignet wäre. Die Entscheidung dafür fiel nach kurzer Diskussion einstimmig im jüngsten Schulausschuss.

Katja Behrends (SPD) hatte zuvor die mangelnde Informationspolitik der Verwaltung beklagt: „Das wir 16 Kinder in der Überbelegung haben und nun eine Kita für 50 Kinder brauchen, ist schon krass. Das wurde so deutlich nicht gesagt.“ Klemens Nitsche vom zuständigen Fachbereich dementierte und erinnerte an seinen Bericht aus dem Frühjahr: Schon seit Jahren würden die Gruppengrößen in den verschiedenen Kindertagesstätten der Stadt ausgereizt, um den Betreuungsbedarf zu decken. „Die Perspektive, dass die Geburten nicht weniger werden, Familien dank des Neubaugebietes Sonnenkoppel nach Eutin kommen und auch die Familienzusammenführungen bei den Flüchtlingen weitergehen, haben wir als Verwaltung zum Anlass genommen, ihnen den Vorschlag eines Neubaus zu machen“, sagte Nitsche. Fachbereichsleiter Martin Klehs fügte hinzu, dass in diesem Jahr zwar alle Kinder noch einen Platz bekommen hätten, dies aber oft nicht in der Wunschkita der Fall gewesen sei, „doch das sollte unser Anspruch für die Familien sein“.

Ausschussvorsitzende Monika Obieray (Grüne) glättete die Wogen: „Es ist doch etwas Erfreuliches, wenn wir in Eutin wachsen und mehr Kinder kriegen.“ Die Abstimmung fiel einstimmig.

In ersten Gesprächen hatten die Träger der Kitas ihre generelle Bereitschaft erklärt, auch eine weitere Kita zu übernehmen. Die Idee von Behrends, wenn die Stadt doch 95 Prozent der Kosten für die Unterhaltung übernehme, könne sie doch eien städtische Kita daraus machen, erteilte Nitsche eine Abfuhr: „Ich wüsste nicht, warum Stadt sich das antun sollte. Es gibt viele freie Träger, die das gern machen wollen.“ Mit der Suche nach einer geeigneten, mindestens 1200 Quadratmeter großen Fläche ist das Bauamt beauftragt.