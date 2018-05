Fußball : Zu viele technische Fehler

In der Fußball-Oberliga der B-Junioren musste sich JFV Eutin/Malente dem SV Eichede geschlagen geben.

von Harald Klipp

05. Mai 2018, 12:42 Uhr

Die B-Jugend des JFV Eutin/Malente unterlag in der Fußball-Oberliga gegen den SV Eichede trotz Pausenführung mit 3:4 (2:1). In der phasenweise sehr hektischen Partie leisteten sich die Gastgeber zu viele technische Fehler.

Die Anfangsphase stand ganz im Zeichen der Gäste. Eichede begann sehr druckvoll, während sich der JFV kaum einmal befreien konnte. Allerdings war Eichede zunächst im Abschluss ungefährlich. So resultierte die Gäste-Führung aus einem kapitalen Fehler: Paul Kath spielte unbedrängt einen viel zu kurzen Rückpass, Lenn Postel sprintete dazwischen und ließ JFV-Torwart Luca Kiecok keine Abwehrchance (22.). Nach dem Rückstand wurden die Gastgeber mutiger und erwiesen sich äußerst effektiv. Zweimal kamen die Gastgeber vor das Eichede-Tor und beide Male lag der Ball im Netz. Erst schloss Tom Volkmann einen Konter kaltschnäuzig zum Ausgleich ab (30.), dann gelang Nic Rosert aus spitzem Winkel die 2:1-Halbzeitführung.

Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs glichen die Gäste aus und gingen mit 3:2 in Führung (53.). Als Eichede kurz darauf einen Konter zum 4:2 abschloss, schien die Partie entschieden. Doch in der Schlussphase witterten die Gastgeber nach einer Roten Karte gegen einen Eicheder noch einmal Morgenluft. Allerdings sprang bei den Bemühungen nur noch der Anschlusstreffer von Julian Hagedorn heraus. „Wir fanden zunächst überhaupt nicht in die Partie, waren am Ende zu hektisch und haben uns so zu viele Fehler geleistet“, sagt Co-Trainer Ulf Kath.