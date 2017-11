Zu teuer: Parteien scheuen Neuwahl

vergrößern 1 von 2 Foto: Picture Alliance 1 von 2

von Achim Krauskopf

erstellt am 23.Nov.2017 | 16:03 Uhr

Eine Neuwahl zum Bundestag könnte die Parteien in Schleswig-Holstein teuer zu stehen kommen. „Für unsere Kreisverbände, die einen Großteil der Kosten tragen, wäre das eine mittlere Katastrophe“, sagt CDU-Landesgeschäftsführer Vitalij Baisel. Denn seine Partei ist wie die meisten anderen nach dem Landtags- und dem Bundestagswahlkampf finanziell ausgezehrt. CDU und SPD verschulden sich für Landtagswahlkämpfe immer mit rund einer Million Euro. „Wir versuchen uns dann in der Zeit zwischen den Landtagswahlen zu konsolidieren“, sagt Baisel. Zwar gibt die Landes-CDU für einen Bundestagswahlkampf nur einen kleineren fünfstelligen Betrag aus, aber auch der belastet die Kasse. Und die Kreisverbände wenden leicht das Dreifache auf. Dazu kommen die Mittel der Abgeordneten. Von der staatlichen Wahlkampfkostenerstattung profitiere aber in erster Linie die Bundespartei, so Baisel.

Bei der CDU trägt zwar wie bei der SPD die Bundespartei die meisten Kosten, in dem sie etwa für Plakate oder anderes Material sorgt. Aber der Landesverband der Sozialdemokraten muss trotzdem um die 70 000 Euro aufwenden. „Neuwahlen sind deswegen weder politisch noch finanziell für uns attraktiv“, sagt Landesgeschäftsführer Götz Borchert.

Die Grünen haben 40 000 Euro in den Wahlkampf gesteckt, dazu Mittel der Kreis- und Ortsverbände. „Da es bei Neuwahlen eine verkürzte Wahlkampfzeit gibt und auch nicht wirklich Zeit genug wäre, um eine komplett neue Kampagne zu entwickeln, rechnen wir mit etwas geringeren Kosten“, sagt Schatzmeisterin Anna Rogge. Doch auch die belasten den Etat.

Über eine Neuwahl will FDP-Landesgeschäftsführer Jan Voigt noch nicht nachdenken, er plant erstmal für die Kommunalwahl 2018, die ebenfalls Geld kostet. Wie viel er in der Kasse hat, will er wie die anderen Parteivertreter nicht sagen. Allerdings wollte die FDP die kommenden zwei Jahre zur finanziellen Konsolidierung nutzen. Das wäre angesichts von Ausgaben in Höhe von bis zu 200 000 Euro für einen neuen Bundestagswahlkampf schwer. Denn wie bei fast allen anderen Parteien, seien die Wahlkampfmaterialien vernichtet oder nicht mehr zu gebrauchen, sagt Voigt.

Allein die AfD hat nach eigenen Angaben vorgesorgt. „Ich habe gleich nach der Wahl gesagt: ,Haltet das Geld zusammen und werft kein Material weg, was man noch gebrauchen kann, das gibt sowieso nichts in Berlin‘“, sagt die Vorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein. Ihre Partei könne einen Bundestagswahlkampf mit Ausgaben im sechsstelligen Bereich „ohne weiteres durchstehen. Die Kriegskasse ist gut gefüllt.“