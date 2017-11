utin : „Zu schade für die Verwaltung“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 29.Nov.2017 | 00:08 Uhr

Die Stadt braucht Platz, denn die Verwaltung und ihr Archiv wächst. Das Standesamt samt Akten platzt aus allen Nähten, aus dem Süseler Rathaus sollen die Steuerabteilung sowie

die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung künftig in Eutin untergebracht werden, schilderte Bürgermeister Carsten Behnk im vergangenen Hauptausschuss. Die Verwaltung hatte dafür schon einmal das alte Gebäude der Albert-Mahlstedt-Schule ins Auge gefasst. Doch die Politik hält das für die denkbar schlechteste Lösung.

Auf Anfrage der Grünen wurde im vergangenen Hauptausschuss das Thema noch einmal aufgegriffen. Denn zuvor hatte ein überraschender Eintrag von 220 000 Euro „für den Umbau“ im Haushalt für Diskussion gesorgt. „Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs: Die Grund- und Wisser-Schule haben möglicherweise zukünftig einen Raumbedarf, der Kinderschutzbund hatte vor langer Zeit Interesse angemeldet und zu klären ist auch, wo die Gruppe der Awo untergebracht wird, wenn das Wohngebiet Sonnenkoppel entsteht“, sagte Hans-Georg Westphal (SPD-Fraktionsvorsitzender). Deshalb sei es die letzte zu denkende Alternative, das Gebäude, das für die Zwischennutzung für Kita-Kinder vor etwas mehr als einem Jahr umgebaut wurde, nun wieder Geld auszugeben, um ein Verwaltungsgebäude daraus zu machen.

Malte Tech (FWE) unterstützte Westphal und brachte noch die Volkshochschule ins Gedankenspiel geeigneter Interessenten: „Wenn wir die Miete im VHS-Gebäude sparen können, wäre die Schule mit angrenzender Sporthalle auch ein geeigneter Ort für die VHS.“ Wenn Büroräume gebraucht würden, könne Verwaltung doch in die leerstehenden Räume des Katasteramtes einziehen.

Der Kinderschutzbund bekundete bereits vor mehr als zwei Jahren Interesse an dem Gebäude und bekräftigte das auch in dieser Sitzung: „Es wurde in einem Gremium der Stadt entschieden, dass die Kita Kinderinsel ihr Angebot erweitern soll und deshalb das Obergeschoss ausbaut und wir dort ausziehen. Deshalb brauchen wir neue Räume.“ Matthias Thoms, Geschäftsführer des KSB, fügte nahtlos an: „Wir sind bereit sämtliche Gebäudenebenkosten zu tragen und wollen ein umfangreiches sozialpädagogisches Angebot mitten in der Stadt schaffen.“ Zur Erinnerung: Das alte Gebäude der Albert-Mahlstedt-Schule war für die Zwischennutzung durch die evangelische Kita während der Bauphase der Schatzkiste am Kieckbusch-Gang umgebaut worden. Seit etwa einem Monat steht das Gebäude wieder leer. Für die Verwaltung war das Gebäude in den Fokus geraten, weil es dicht am Rathaus liege und langfristig erweiterbar scheint, denn laut Vorlage ist der Raumbedarf der Förderschule (nur noch im neuen Gebäude an der Bahnhofstraße) zurückgegangen, Unterricht finde nicht mehr statt, nur die Betreuung in der offenen Ganztagsschule der Grundschulkinder am Kleinen See.

Hauptausschussvorsitzender Matthias Rachfahl (CDU) wollte wissen, wann die Verwaltung eine Aussage treffen kann, wie die künftige Nutzungsperspektive aussieht: „Die Zeit drängt ja besonders für den Kinderschutzbund.“ Doch die Verwaltung vertröstete erneut. Behnk berichtete von einer internen Arbeitsgruppe, die sich dem Thema annehme. Büroleiter Andreas Lietzke sagte, dass der Raumbedarf der Förderschule erst noch geklärt werden müsse. Monika Obieray (Grüne) äußerte ihren Unmut darüber: „Es kann doch nicht sein, dass Sie etwas in den Nachtragshaushalt einstellen, ohne zu wissen, was da rein soll.“

Der Ausschuss einigte sich schließlich darauf, am Ball zu bleiben. Die Position der Politik war klar: „Zu schade für Verwaltung.“