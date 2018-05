„Zu 100 Prozent rehabilitiert“

von Achim Krauskopf

06. Mai 2018, 11:17 Uhr

Als eine 100-prozentige Rehabilitation wertet die Bürgergemeinschaft Eutin die Feststellung der Lübecker Staatsanwaltschaft, dass der Abdruck historischer Fotos, auf denen Hakenkreuze zu sehen sind, in ihrem Kalender rechtlich einwandfrei sind. „Damit ist eine Diskussion, die Ende Februar durch eine Zeitung losgetreten worden ist, endgültig beendet. Weder die Mitglieder des Vereins noch zahlreiche regionalgeschichtlich interessierte hatten für die initiierte Aufregung Verständnis“, schreibt Regine Jepp, Sprecherin der BGE, in einer Stellungnahme des Vorstandes. Und weiter: „Nun ist amtlicherseits festgestellt, dass im Rahmen der Heimatforschung, zu der auch unser Kalender gehört, geschichtlich korrekt Originalfotos verwendet werden dürfen.“ Die Staatsanwaltschaft war zum Ergebnis gelangt, dass das Verwenden historischer Lichtbilder, auf denen Hakenkreuze zu sehen sind, in der vorliegenden Form von der sogenannten Sozialadäquanzklausel im Strafgesetz gedeckt seien (wir berichteten). „Auch wenn wir nie mit einem anderen Verfahrensausgang gerechnet haben, so freut es uns doch sehr, dass auch die Staatsanwaltschaft Lübeck uns bestätigt hat, dass der Kalender nicht nur über Vorgänge des Zeitgeschehens aufklärt, sondern die einzelnen Beiträge mit den dazugehörigen Bildern als Forschungsbeiträge einzustufen sind“, so der Verein. Zwei von den Lübecker Nachrichten zitierte Experten hätten somit falsch gelegen.