ZOB: Wetterschutz kommt

von Constanze Emde

erstellt am 07.Okt.2017 | 00:30 Uhr

Gerade in diesen nassen Tagen wird er vermisst: der angekündigte Wetterschutz, der seit fast einer Woche auf dem Ersatzbusbahnhof aufgebaut sein sollte. Auch in der Einwohnerversammlung war dies Thema und wurde gerade von den älteren Fahrgästen bedauert. Auf Nachfrage heißt es dazu von der Stadt: Der Unterstand für den Ersatz-ZOB wird voraussichtlich in der 42. Kalenderwoche, also in der ersten Herbstferienwoche, geliefert und dann sofort aufgebaut.“ Der ursprünglich anvisierte Liefertermin in der vergangenen Woche sei vom Lieferanten nicht eingehalten und mit Lieferschwierigkeiten begründet worden. „Wir bedauern diese Verzögerung sehr und müssen die Bürger weiterhin um Verständnis und Geduld bitten“, sagte Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt auf Nachfrage.