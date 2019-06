Grundschule Süsel : Zirkus-Schüler gastieren in Süsel

Die Spannung steigt: Freitag (21. Juni) beenden die Schüler aus Süsel ihr Zirkusprojekt Fantastico mit zwei Vorstellungen.

von Juliane Kahlke

20. Juni 2019, 16:33 Uhr

Süsel | Die Schüler der Grundschule Süsel machen heute Zirkus „Fantastico“. In den Generalproben übten sie ein letztes Mal ihre Kunststücke, die sie mit Zirkus Traber im Zelt hinter der Schule lernten. Familien und Interessierte aus der Umgebung können um 15 und um 18 Uhr eine Vorstellung besuchen.

Romy und Maja turnen gemeinsam am Trapez. Romy macht es Spaß, etwas Neues zu lernen. Maja: „Mir gefällt es, weil man in der Luft ist.“ Stets an ihrer Seite war Deborah Traber, Kindertrainerin für Akrobatik. Die Gruppe B präsentiert heute von 15 bis 17 Uhr, die Gruppe A von 18 bis 20 Uhr. Mit dabei ist Lilly Traber, die sich freut, mal wieder etwas gemeinsam mit ihrer Klasse zu machen. Familie Traber ist in Süsel zu Hause.