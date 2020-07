Selent : Zigarettenautomat gestohlen und an der Badestelle aufgebrochen

Tat in der Nacht zu Sonntag, 5. Juli, die Polizei sucht Zeugen.

von Achim Krauskopf

06. Juli 2020, 09:53 Uhr

Selent | Ein kompletter Zigarettenautomat ist, wie die Polizei meldet, zwischen Samstag, 4. Juli, 13.30 Uhr und Sonntagmorgen, 5. Juli, 6.30 Uhr in der Kieler Straße in Selent gestohlen worden. Der Automat hing an der Außenwand einer Bäckerei und wurde aus seiner Verankerung an der Gebäudemauer gebrochen.



Er wurde später an der Badestelle in Selent (Fellhusen) gefunde: aufgebrochen und geleert. Da der Automat über ein erhebliches Gewicht verfügt, gehen die Ermittler davon aus, dass der oder die Täter ein Fahrzeug genutzt haben.