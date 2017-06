Zeugen gesucht: Strucks-Einbruch

Es ist der zweite Einbruchdiebstahl binnen zwei Wochen: Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Eutiner Bekleidungsgeschäft ein und erbeuteten den gesamten Warenbestand im Wert von mehreren tausend Euro. Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich dabei um Strucks am Rosengarten 9 handeln, der Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 04521/8010.

Der besonders schwere Diebstahl soll sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen ereignet haben. Die gesamte hochwertige Damenkleidung wurde gestohlen, der Abtransport soll vermutlich über die Straße Am Rosengarten erfolgt sein. Das zweite Geschäft von Strucks in der Königstraße soll vom Diebstahl nicht betroffen sein.

von Constanze Emde

erstellt am 27.Jun.2017 | 00:15 Uhr