Zeugen gesucht: Optiker komplett ausgeraubt

vergrößern 1 von 2 Foto: emde (2) 1 von 2

Karen und Jörg Langowsky stehen unter Schock: Als er gestern Morgen halb neun die Geschäftstür zum „Neuseeland“ Am Rosengarten aufschließen will, öffnet sich die Tür einfach so. „Ich dachte noch mit Blick auf den leeren Ständer hinter der Tür: ‚So viele Brillen hab ich doch am Samstag gar nicht verkauft.‘ Und plötzlich stehe ich im leeren Laden“, sagt Jörg Langowsky (59). Er rief sofort die Polizei, die Beamten untersuchten alles auf Fingerabdrücke. „Sie vermuten, dass sie Handschuhe benutzt haben“, sagt Langowsky.

Die Erfahrung eines Einbruchs blieb ihm 21 Jahre lang erspart – genau so lange gibt es das Geschäft schon in Eutin Am Rosengarten. „Wir sind noch unter Schock“, sagt seine Frau Karen. Alle Brillen – mehr als 600 schätzen die Eheleute – haben der oder die Einbrecher mitgenommen. Darunter Sonnenbrillen, Fassungen und besonders teure Stücke wie die Büffelhornbrille (mehr als 400 Euro das Stück) oder die Goldbrillen (rund 2000 Euro pro Stück). „Ich kann es gar nicht begreifen“, sagt der Geschäftsmann und schüttelt den Kopf. Der Schlosser kommt da schon um die Ecke, um ein neues Schloss

in die Ladentür zu bauen. „Dann werden wir uns um neue Ware kümmern, damit wir die Regale wieder bestücken können“, sagt Jörg Langowsky. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, denen etwas zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen aufgefallen ist, sich unter Tel. 04521/8010 zu melden.

von Constanze Emde

erstellt am 07.Jun.2017 | 00:12 Uhr