Plön : Zeugen gesucht: 16-Jährige wurde am Bahnhof sexuell belästigt

Polizei sucht nach etwa 40 bis 50 Jahre alten Unbekannten.

12. November 2020, 13:32 Uhr

Plön | In der Nähe des Bahnhofs in Plön hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag eine 16-Jährige sexuell belästigt. Gegen 14.40 Uhr war das Mädchen durch die Unterführung am Bahnhof von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Eutiner Straße unterwegs, als ihr etwa 50 Meter hinter der Unterführung der Unbekannte unvermittelt mit voller Wucht auf die linke Gesäßhälfte schlug. Anschließend flüchtete die Person durch die Unterführung zurück in Richtung Bahnhofstraße, so die Polizei.

Der Täter soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und eine sehr auffällige, grauschwarze Jacke, die mittig der Schulter zwei nebeneinanderliegende rote Dreiecke aufwies, getragen haben.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Plön unter der Telefonnummer 04522/5005-201 in Verbindung zu setzen.