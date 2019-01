Eutin : Zentrale Figur Fräulein Zietz

Regine Jepp recherchierte den mühsamen Weg zum Frauenwahlrecht und die bedeutende Rolle einer Eutinerin dabei.

von Manuela Boller

19. Januar 2019, 16:07 Uhr

Eutin | Vor der Einführung des Frauenwahlrechtes am 19. Januar 1919 gab es auch in Eutin eine aktive Frauenbewegung. Zentrale Figur war Fräulein Martha Zietz. Ihr Wirken hat Regine Jepp vom Büro für Eutiner Stadtgeschichte unter anderem in einer historischen Zeitreise zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht rund 60 Zuhörern in der Eutiner Landesbibliothek in einem bemerkenswerten Vortrag nähergebracht.

„Das heutzutage selbstverständlich scheinende Frauenwahlrecht ist nicht vom Himmel gefallen“, betonte Jepp. Es habe eine mühsame Vorgeschichte mit Vereinen, Verbänden, Kongressen und Zeitschriften, Kundgebungen und Protagonistinnen gegeben. Namhafte Frauen wie die Sozialdemokratin Louise Zietz, die liberale Frauenrechtlerin Minna Cauer, die Hamburger Frauenrechtlerin Helma Steinbach oder Lida Heymann, die Gallionsfigur der bürgerlich-liberalen deutschen Frauenbewegung, kämpften in der Kleinstadt Eutin bei Versammlungen für ihre Sache.

Mit Beharrlichkeit und gründlicher Recherche hat Regine Jepp auf der Grundlage von Anzeigen, redaktionellen Meldungen und Leserbriefen im Anzeiger für das Fürstentum Lübeck, wie der Ostholsteiner Anzeiger damals hieß, der politischen Emanzipation von Frauen nachgespürt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sei es Frauen in Preußen noch verboten gewesen, politischen Vereinen beizutreten. In manchen Regionen sogar, deren Sitzungen und Versammlungen zu besuchen. Später, in mit Kordeln abgetrennten Bereichen, hätten sie zwar zuhören dürfen, sich aber jeder Meinungsäußerung enthalten müssen. Ausführlich beleuchtete Regine Jepp die Lebenssituation der Frauen wie auch ihr Recht auf Bildung, das zwischen der Jahrhundertwende und dem Ersten Weltkrieg ein ernst zu nehmendes Thema geworden sei, sowie die nationale Frauenbewegung.

Auf örtlicher Ebene hätten sich bürgerliche Frauen im Vaterländischen Frauenverein zusammengefunden, der bereits um 1850 verschiedene Aktivitäten entwickelte. Um 1860 habe der Verein Statuten aufgestellt, die besagten, dass sich sechs Damen der „besseren Gesellschaft“ der Sozialfürsorge annehmen.

Eine kuriose Meldung hat Regine Jepp am 4. Dezember 1918 im Anzeiger gefunden: „Dort erschien ein Artikel in eigener Sache. Man müsse aufgrund der Papierknappheit häufiger den Fortsetzungsroman fortlassen.“ Doch man hoffe auf das Verständnis der Frauen, denn aus Anlass der bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung müssten die Frauen und Haustöchter ihren Gesichtskreis durch Lesen von Leitartikeln und politischen Nachrichten erweitern, um „sich womöglich so weit es irgend geht“ einen selbstständigen Einblick in die für des Vaterlandes Wohl nötige Politik zu verschaffen.

Die proletarische Frauenbewegung mit Unterstützung der Sozialdemokraten, eine liberale Frauenbewegung, in der es auch um die gymnasiale Ausbildung von Mädchen ging, die demütigende Verfolgung der Suffragetten in England und der erste Internationale Frauentag am 19. März 1911 seien weitere Meilensteine auf dem Weg zur politischen Gleichberechtigung gewesen.

Martha Zietz, 1871 in Hamburg geboren mit familiären Wurzeln in Eutin und später verheiratet mit dem liberalen Landtagsabgeordneten und Lehrer Friedrich Voss, habe sich in Eutin im Kampf um das Frauenwahlrecht gekonnt inszeniert. 1915 gründete sie in Berlin gemeinsam mit Hedwig Heyl den Verband Deutscher Hausfrauen. In ihrem Wirken habe sie allerdings eine erstaunliche Entwicklung genommen von der radikalen Frauenrechtlerin hin zu ebenso radikalen nationalistischen Positionen.

Martha Voss-Zietz starb 1961 mit 91 Jahren in Bad Schwartau und wurde in Eutin beerdigt. Regine Jepp hätte noch einiges über diese Frauenrechtlerin berichten können, fast ein halbes Jahr habe sie sich allein mit dieser hochaktiven und exponierten Frau beschäftigt: „Aber ihre Geschichte allein füllt einen Vortragsabend.“

Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Ostholstein, Silke Meints, hatte diesen Abend gemeinsam mit Dr. Frank Baudach von der Eutiner Landesbibliothek organisiert. Richtig viel sei in 100 Jahren noch nicht erreicht worden, sagte Meints. Frauen seien in Parlamenten noch immer eine Minderheit. Gefordert sei jetzt eine Wahlrechtsreform mit paritätischer Besetzung.