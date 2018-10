Zeichnen für Migranten

von Michael Kuhr

22. Oktober 2018, 12:18 Uhr

Die Goldschmiedin und freie Künstlerin Renate Knauer möchte im Kreismuseum Einheimische und Migranten in einem Zeichenkursus zusammenbringen und hatte ihre Idee im September vorgestellt. Das Konzept: „Migranten und Plöner können zusammen einige Stunden Porträtzeichnen üben. Dabei sitzt immer ein Teilnehmer reihum für alle anderen still, damit diese ihn oder sie zeichnen können“, erklärte Knauer.

Doch es habe sich gezeigt, dass die Migranten vormittags in Sprachkursen eingebunden seien und auch viele Plöner dann keine Zeit hätten. „Deshalb habe ich mit meinen Kursteilnehmern beschlossen die Porträtmatinee in einen Porträtnachmittag umzuwandeln“, teilte Knauer jetzt mit.

Neuer Termin sei jeweils freitags von 14.30 bis 17 Uhr im Museum des Kreises Plön. Erster Porträtnachmittag ist am Freitag, 2. November. Anmeldungen nimmt Renate Knauer (Tel. 0177/8713459 oder per

E-Mail an renateknauer@t-online.de) entgegen.