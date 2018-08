Zehn Dienstjubiläen in der Eutiner Stadtverwaltung

von Achim Krauskopf

10. August 2018, 11:37 Uhr

Zehn Mitarbeiter im Eutiner Rathaus feierten am 1. August Dienstjubiläum. Bürgermeister Carsten Behnk gratulierte zu insgesamt 320 Jahren Dienst in der Stadtverwaltung und übergab Urkunden, verbunden mit dem Dank für die geleistete Arbeit und Treue zur Stadt.

Geehrt wurden Silke Werner, Andreas Lietzke und Thomas Arndt-Aßmann, die seit 35 Jähren im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Seit 30 Jahren arbeiten Claudia Mohns, Katja Rutz und Claudia Kock bei der Stadt, Julia Lunau ist seit 25 Jahren dabei und Annika Laasch seit 20 Jahren.

„Sie alle haben hier in der Verwaltung ihre berufliche Heimat gefunden und konnten sich hervorragend entwickeln. Dass sie so lange hier tätig sind, ist für uns als Arbeitgeber Kompliment und Ansporn zugleich. Vielen Dank dafür,“ so Bürgermeister Behnk.