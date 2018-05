Zarnekau: Feuer flammte wieder auf

von Bernd Schröder

22. Mai 2018, 19:00 Uhr

Rund zwei Stunden war die Feuerwehr gestern erneut bei der am Montag vor einer Woche abgebrannten Feldscheune am Rande Zarnekaus im Einsatz. Um 16.17 Uhr ging die Meldung ein, dass Feuer sei wieder aufgeflammt. „Das kann sein, weil viel Getreide und Reifen in der Scheune lagerten, begünstigt durch die Wärme“, erklärte Gemeindewehrführer Rolf Müller. Es sei zu starker Rauchentwicklung gekommen. Im Einsatz waren die Wehren aus Zarnekau, Röbel und Bujendorf.