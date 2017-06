Zahlreiche Sachbeschädigungen: „Wir müssen aufpassen“

Die Zahl der Sachbeschädigungen an fremden oder Gemeinschaftseigentum häufen sich in Eutin. „Es ist absolut zu missbilligen und unmöglich, wie mit Gemeinschaftseigentum umgegangen wird“, sagte Bürgermeister Carsten Behnk am Mittwochabend in der Stadtvertretung mit Bezug auf die mutwillig abgebrochenen Bäume in der Stadtbucht (wir berichteten). Selbst wenn Menschen die Neugestaltung der Bucht als zu steril empfänden, sei das keine akzeptable Reaktion. Behnk: „Wir müssen gemeinsam darauf aufpassen, damit Vandalen nicht die Stadt zerstören.“

Neben den vier abgebrochenen Bäumen in der Stadtbucht gab es in der selben Nacht ausgehobene Gullydeckel nahe der Schwimmhalle und Sachbeschädigung an der Schule am Kleinen See, wie Polizeipressesprecher Dierk Dürbrook bestätigte. Auch im Schalterraum der Sparkasse Am Rosengarten entstand nach Angaben des Unternehmens ein großer Sachschaden – unter anderem durch austretendes Wasser – , weil Unbekannte die Heizung zerstörten.

Auch an den neu aufgestellten Bänken im Schlossgarten habe schon Vandalismus stattgefunden, wusste Behnk zu berichten – und dankte gleichzeitig den Menschen, die ohne viel Aufsehen zu Wasser und Putzmittel griffen, um die Schmierereien zu beseitigen.

Der Gesamtschaden der Baumzerstörung schätzt die Stadt allein auf 8000 Euro, da erst der Wurzelballen ausgehoben und danach die Verankerung aufwendig erneuert werden muss, so Behnk.

von Constanze Emde

erstellt am 23.Jun.2017 | 00:52 Uhr