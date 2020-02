Lensahn : Zahlreiche Reifen zerstochen

Der Polizei sind bisher fünf Fälle bekannt – und sucht Zeugen.

14. Februar 2020, 16:18 Uhr

Lensahn | Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag entlang der Pastor-Petersen-Straße und in der Bäderstraße an verschiedenen Autos die Reifen zerstochen. Der Polizei sind bisher fünf Fälle bekannt – es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lensahn zu melden – unter der Tel.efonnummer 04363/7939830 oder per E-Mail an lensahn.pst@polizei.landsh.de. Etwaige weitere Opfer der Reifenstecher werden ebenfalls gebeten, ihren Schaden bei der Polizei zu melden.

