Corona aktuell : Zahl der Neuinfektionen: Ostholstein und Plön im Trend

In Ostholstein ist am Wochenende ein weiterer Mensch gestorben.

von Achim Krauskopf

18. Januar 2021, 15:46 Uhr

Eutin/Plön | Im bundesweiten Trend fallender Zahlen bei Corona-Neuinfektionen am vergangenen Wochenende liegen die Kreise Ostholstein und Plön. Ostholstein meldet für den Zeitraum von Freitag mittag (15. Januar) bis Montag, 18. Januar, 57 neue Covid-19-Infektionen, an drei Tagen im Durchschnitt 19.

Der 26. Ostholsteiner ist gestorben

Allerdings gibt es in Verbindung mit der Pandemie ein weiteres Todesopfer. Damit sind 26 Menschen aus Ostholstein gestorben, die eine Corona-Infektion hatten.

Plön meldet 14 Neuinfektionen im Lauf des Wochenendes. Das Robert-Koch-Institut hatte gestern indes darum gebeten, die Zahlen in Deutschland mit Vorsicht zu interpretieren, weil sich bei den Meldungen nach dem Wochenende viele Ungereimtheiten ergeben hätten.

Durchschnittllich 19 Ansteckungen pro Tag

Die aus Eutin und Plön gemeldeten Zahlen machen einen glaubwürdigen Eindruck. Danach ist die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Ostholstein um 57 auf 1475 gestiegen. Aktuell positiv sind 318, das sind 14 mehr als am Freitag, die Zahl der Genesenen ist um 42 auf 1131 gestiegen. In klinischer Behandlung sind 20 Patienten, zwei mehr als am Freitag. Leicht abgenommen um acht hat die Zahl der Menschen in Quarantäne auf 388.

Der Kreis Plön meldet einen Anstieg aller Corona-Fälle über das Wochenende um 14 auf 683. Aktuell positiv seien 78, zehn weniger als am Freitag, die Zahl der Genesenen ist danach um 24 auf 589 gestiegen. Unverändert werden 21 Menschen in einer Klinik behandelt und sind bislang im Kreis 16 Menschen gestorben. Um 26 Betroffene auf 188 gestiegen ist die Zahl der Quarantäne-Befohlenen.

Drei Kreise aus dem Norden in den Top Ten

RKI

Im Auf und Ab der Liste aller 294 Kreise und 107 kreisfreien Städte in Deutschland, die das Robert-Koch-Instituts (RKI) führt, hat sich Ostholstein leicht verbessert, der Kreis Plön leicht verschlechtert. In Ostholstein sank die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern von 77,3 auf 67,3, das bedeutet ein Anstieg von Rang 41 auf 39.

Der Kreis Plön hatte am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 42, gestern von 43,5 Platz. Er sank von Rang fünf auf acht. Mit Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg sind zwei weitere Kreise aus Schleswig-Holstein in die Top Ten der coronaärmsten Regionen zurück gekehrt.

