Zäher Start in die Saison

von Achim Krauskopf

09. Oktober 2018, 16:13 Uhr

Nach dem Aufstieg der BG-Ostholsteinerinnen in die 2. Regionalliga Nord kam es zu Saisonbeginn gleich sehr dick: Erster Gegner war der Kieler TB, Absteiger aus der

1. Regionalliga, und das auswärts. Die Saisonvorbereitung für die BG war schwierig, zwei beruflich stark beanspruchte Spielerinnen, zwei Langzeitverletzte und eine urlaubsbedingt fehlende Spielerin ließen die Mannschaft nervös in die neue Liga starten. Die BG-Damen gerieten schnell in Rückstand: 13:4 endete das erste Viertel. Die Kielerinnen legten im zweiten Viertel gegen die BG-Damen einen 10:0-Lauf hin und führten zur Halbzeit bereits 27:8. Im dritten Viertel gelang es den Ostholsteinerinnen endlich, auch Körbe zu werfen, mit 21:14 hielten sie mit den Kielerinnen gut mit. In den letzten vier Minuten kassierten die Gäste gegen aggressiv verteidigende Kielerinnen durch viele Ballverluste unnötige Körbe. Das Endergebnis lautete 72:34. Resümee von Trainer Dietmar Krafczyk: „Trotz guter kämpferischer Einstellung der jungen Spielerinnen müssen wir besonders in der Offensive einiges tun, um in der neuen Liga mithalten zu können“. Gegnerin im ersten Heimspiel wird SC Alstertal-Langenhorn am Sonnabend, 13. Oktober (18 Uhr), Weberhalle Eutin.

BG Ostholstein: Richter (2),

P. Fobian (8), Kröger (5), Brunner (3), V. Seidel (2), Paaschburg (11), C. Seidel (3), Venzke, Krafczyk