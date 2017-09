WVE lädt zum verkaufsoffenen Sonntag mit Bauernmarkt

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 19.Sep.2017 | 00:50 Uhr

Marcus Gutzeit organisiert gemeinsam mit Claudia Schadwinkel (links) für die Eutiner Wirtschaftsvereinigung den Bauernmarkt an diesem Sonntag. Von 10 bis 18 Uhr sind rund 30 Aussteller auf dem Marktplatz und bieten neben ihren regionalen Produkten auch herbstliche Dekorationen und Kunsthandwerk an. Auch Erna ist auf dem Marktplatz mit einem Stand vertreten, für Kinderspiele sorgt unter anderem der Studienkreis. Die Kaufmannschaft öffnet am Wahlsonntag von 12 bis 18 Uhr die Türen. Für die passende Dekoration sorgt die Eutiner Tafel mit ihrem geschmückten Erntewagen. Der Azubi-Koch Pierre (rechts) Dettmann sorgt an diesem Tag unter anderem für die Verpflegung.