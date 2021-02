Termin vor Amtsgericht Plön : Wurden elf Pferde in Blekendorf misshandelt?

Top-Anwalt Uwe Maeffert aus Hamburg schläg t in Plön auf. Einspruch gegen Strafbefehl rollt alten Fall neu auf.

von Michael Kuhr

24. Februar 2021, 16:01 Uhr

Plön | Der Fall beschäftigt die Gerichte seit 2013. Anklage wurde 2015 erhoben. Seitdem liegen die Akten bei Gericht, bei der Staatsanwaltschaft in Kiel und in Plön, gibt es Einsprüche, Terminprobleme, wechselnde Zuständigkeiten und mehrere gescheiterte Verständigungsversuche. Und ein weiterer scheiterte am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Plön – allerdings mit der Aussicht, dass es doch noch weitergehen wird. Nur einen Prozess in dieser Sache gab es bisher nicht. Und eine Beweisaufnahme hat nie stattgefunden.

Angeklagt ist ein heute 63-jähriger Pferdewirt aus Blekendorf bei Lütjenburg. Weil er seine Tiere laut Anklage arg vernachlässigt haben soll wurde gegen ihn ein Strafbefehl erlassen, gegen den er Einspruch erhoben hat. Der Strafbefehl beläuft sich auf 80 Tagessätze zu 10 Euro und einem Verbot der Pferdehaltung für drei Jahre.

Angefangen hat diese scheinbar endlose Geschichte mit einer anonymen Anzeige von Tierfreunden. Am 8. April 2013 beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft bei einem Ortstermin auf seinem Hof elf Pferde. Nach dem nun vor Gericht verlesenen Strafbefehl sollen die Tiere stark abgemagert und von Parasiten befallen gewesen sein, zudem waren sie in dunklen Boxen untergebracht und hatten keinen Auslauf.

Alle Tiere wiesen Folgen einer schlechten Pflege auf. Deshalb wurden die Tiere beschlagnahmt und auf benachbarten Gütern untergebracht – auf Kosten der Steuerzahler. Später wurden die Tiere von der damals zuständigen Staatsanwältin verkauft. Vorgeworfen wird dem Pferdewirt „nicht einmal die Mindestanforderung für das Halten von Pferden“ zu haben.

Eingeflossen in den Strafbefehl ist der Vorwurf der unsachgemäßen Lagerung von gefährlichen Herbiziden und Lacken im Freien, von „Sickersäften im Erdreich“ und einem illegal verlegten Rohr in den nahen Teich zur möglichen Einleitung von Schadstoffen. Bevor der Prozess vor dem Plöner Amtsgericht aber nun beginnen konnte, kam es zu einem Verständigungsgespräch zwischen dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und dem prominent vertretenden Angeklagten hinter verschlossenen Türen.

Als Verteidiger verpflichtet ist nun einer der Top-Anwälte Hamburgs, Uwe Maeffert (kl. Foto), der sich schon in zahlreichen Prozessen mit bekannten Angeklagten bundesweit einen Namen gemacht hat. Ihm zur Seite sitzt als Rechtsassessorin Verena Rottmann (kl. Foto), die selbst vor Jahren mit der Kieler Staatsanwaltschaft in Tierschutzfragen und Aktionen wegen angeblicher Misshandlungen verwickelt war. Sie selbst hatte seinerzeit Anzeige gegen verschiedene Kieler Staatsanwälte erstattet, die ihr die Misshandlung ihrer Hunde vorgeworfen hatte. 2014 musste sich Rottmann deswegen vor dem Amtsgericht Plön unter dem Vorwurf verantworten, sie habe ihre Doggen vernachlässigt.

Auch der nun erfolgte neue Versuch einer Verständigung scheiterte allerdings. Wie Verteidiger Maeffert nach dem Prozess betonte, habe man der Staatsanwaltschaft 5000 Euro angeboten, wenn dafür der Prozess ohne Auflagen für seinen Mandanten eingestellt werde. Die Forderungen der Staatsanwaltschaft allerdings liegen noch weit darüber. Eine Summe möchte man bei der Staatsanwaltschaft in Kiel jedoch nicht nennen. Aber – sie seien an den Kosten des Verfahrens orientiert - und wegen der seinerzeitigen Unterbringung der Pferde über Monate sehr hoch. Die Rede ist von einem fünfstelligen Betrag.

Dennoch will man bei der Staatsanwaltschaft in Kiel nun den Vorschlag der Verteidigung noch einmal prüfen, so die Stellungnahme. Man hoffe, „letztlich noch zu einer Einigung zu kommen wegen der langen Zeit des Verfahrens und deshalb möchte man sich dem Vorschlag nicht verschließen“, heißt es auf Nachfrage. Sollte es nicht dazu kommen, könnte der Plöner Richter den Prozess nach eigenen Angaben in zwei bis drei Monaten ansetzen.