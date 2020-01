Heiligenhafen : Wurde ein Junge aus dem Auto heraus angesprochen?

Siebenjähriger soll sich von Fremden bedroht gefühlt haben – die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

21. Januar 2020, 16:19 Uhr

Heiligenhafen | Bei der Polizei laufen derzeit Ermittlungen zu einem Vorfall vom Freitag (17. Januar) in Heiligenhafen, der offenbar für Aufregung sorgt. Den Gerüchten zufolge soll in der Straße Jägersmühle versucht worden sein, ein Kind in einen grauen Kastenwagen zu ziehen. Der Junge habe sich befreien können und sei weggelaufen. Doch: In wie weit entspricht die Darstellung in den Sozialen Medien der Wahrheit?

Polizei spricht mit dem Jungen und seinen Eltern

Der Vorgang wird bei Kriminalpolizei Oldenburg bearbeitet. Die Ermittler haben sich sehr ausführlich mit dem Siebenjährigen und seinen Eltern über den Vorfall unterhalten. Demzufolge ist er gegen 14.40 Uhr an einem dunklen oder anthrazitgrauen VW Bus (T5/T6) vorbeigegangen, der in der Straße Jägersmühle am Straßenrand zum Parken abgestellt war. Als der Junge auf Höhe des Fahrzeuges war, wurde die Beifahrertür geöffnet. Der Junge konnte in dem Bus eine Frau erkennen, weitere Personen in dem Bus sind dem Jungen nicht aufgefallen. „Es hat niemand nach dem Jungen gegriffen, es hat ihn niemand angefasst, und er ist nicht angesprochen worden“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Kripo sucht Zeugen

Dennoch wirkte die Situation irgendwie bedrohlich auf den Siebenjährigen und er lief zu seinem auf ihn wartenden Freund. Zu Hause berichtete der Junge diesen Vorfall seinen Eltern, die diese Situation wiederum der Polizei in Heiligenhafen schilderten. So landete der Vorgang schließlich bei der Kriminalpolizei in Oldenburg. Die Ermittler bitten die Frau aus dem VW Bus, sich zur Klärung des Sachverhaltes und zur Beruhigung der durch die Berichterstattung in den Sozialen Medien entstandenen Unruhe unter Tel. 04361/10550 zu melden.

