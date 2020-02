Malente / Eutin: : Wunsch nach „weniger ich und mehr wir“

Herlich Marie Todsen-Reese aus Krummsee gibt nach fast 34 Jahren den Kreisvorsitz der Europa-Union Ostholstein ab.

von Michael Kuhr

14. Februar 2020, 16:02 Uhr

Krummsee | Sie lebt den europäischen Gedanken: Herlich Marie Todsen-Reese. Die 67-jährige ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete gibt am Montag in Eutin den Vorsitz des Kreisverbandes Ostholstein der Europa-Union ab. Nach fast 34 Jahren. Die größte europäische Bürgerinitiative wählt dann für den Kreisverband Ostholstein ihren Nachfolger.

In der Europa-Union Ostholstein war es ruhig geworden. Bis die CDU-Politikerin am 28. August 1986 den Vorsitz von Hans-Joachim Birkholz, damals Bürgermeister in Neustadt, übernahm. Der Bereitschaft zur Übernahme des Amtes war ein Zufall vorausgegangen: „Ich traf an einer Tankstelle in Elmschenhagen den damaligen Landtagsdirektor und Landesvorsitzenden der Europa-Union, Dr. Jürgen Schöning“, erinnert sich Herlich Marie Todsen-Reese. Der hatte ihr beim Tanken von seinem Traum erzählt, dass sie den Vorsitz der Europa-Union in Ostholstein übernimmt.

Es gab zwei Besprechungsrunden in Ostholstein und dann die Kreismitgliederversammlung im August 1986 in den Eutiner Schlossterrassen. Herlich Marie Todsen-Reese wurde zur Kreisvorsitzenden gewählt, Uwe Tychsen und Hans-Gerhard Ramler zu ihren Stellvertretern. Im ersten Vorstand waren quer durch alle Parteien Wolfgang Rustemeier, Bärbel Seehusen, Hans-Peter Birkner, Wolfgang Engel, Karl Grage oder Wilfred Knoop als Kassenprüfer.

„Wir verstehen uns bis heute als überparteilichen Zusammenschluss, der sich für ein geeintes und friedliches Europa einsetzt“, stellt die scheidende Vorsitzende heraus. Für sie war die Zusammenarbeit mit engagierten Europäern eine wichtige Erfahrung im eigenen politischen Engagement. Im Kreisverband Ostholstein sind Vertreter der CDU, der SPD, der FDP und Wählergemeinschaften aktiv. Heute gehören ihm 113 Mitglieder an. Besonders freut sich Todsen-Reese über zwei aktive Ortsverbände in Oldenburg (gegründet 2015) und Neustadt. Der Ortsverband Neustadt ist während des dortigen Folklore-Festivals 2008 gegründet worden. Das ist so ganz nach dem Geschmack der Scheidenden: „Ortsverbände sind einfach dichter an den Menschen dran, wenn sie überparteilich wirken und Interessierte für ihre Arbeit gewinnen wollen.“

Höhepunkt der zurückliegenden fast 34 Jahre Kreisvorsitz von Herlich Marie Todsen-Reese war vom 19. bis 21. Juni 1997 der erste Deutschland-Kongress der Europa-Union in Eutin mit dem damaligen Alt-Bundespräsidenten Walter Scheel als Präsident der Europa-Union Deutschland im Jagdschlösschen und in den Schlossterrassen. „Da habe ich ein Grußwort als Kreisvorsitzende gehalten“, erinnert sich Herlich Marie Todsen-Reese an spannende Momente und Gäste wie die damalige Bundestagspräsidentin Annemarie Renger.

Später war auch der damalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer bei der Europa-Union in Heiligenhafen zu Gast und in Eutin wurde erst vor ein paar Jahren ein großes Europa-Fest auf dem Marktplatz gefeiert. Ein Anliegen von Todsen-Reese war es auch, viele junge Menschen für Europa zu begeistern.

Besonders sind die Europa-Gespräche mit hochrangigen Referenten im Eutiner Schloss. Sie finden in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Es geht dabei im Vorträge, Diskussionen und den Gedankenaustausch zu Europa. Aber auch an eine Fahrt nach Straßburg mit Reimer Böge oder eine kulinarische, musikalische und literarische Reise durch Europa 2004 im Eutiner Voß-Haus erinnert sich Herlich Marie Todsen-Reese nur zu gern.

Ihr Kreisvorstand sei „ein tolles Team“, das einen freundschaftlichen Austausch über die politischen Grenzen hinweg pflege. „Das hat mich sehr geprägt“, sagt sie. Sie wünsche sich auch in Europa mehr Respekt und Wertschätzung auch für andere Meinungen.“

Ja, der „Brexit“ sei der negative Höhepunkt ihres fast 34-jährigen Kreisvorsitzes gewesen, gesteht die CDU-Politikerin und nennt Worte wie kontraproduktiv und unverständlich. Die Populisten hätten mit einer überzogenen nationalen Denke gehandelt, was sogar zu einer Destabilisierung Europas führen könne. Die Europäische Union benötige mehr gemeinsame Politik – zum Beispiel bei der Stärkung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. „Wir müssen unsere europäischen Außengrenzen beschützen und die Staaten müssen mehr Kompetenzen an die EU abgeben“, wünscht sich Todsen-Reese. So sollte auch eine gemeinsame Klimaschutzpolitik betrieben werden. In der Flüchtlingspolitik wünsche sie sich mehr Ehrlichkeit, mehr Solidarität und Anstand.

Und wo sieht Herlich Marie Todsen-Reese die EU in zehn Jahren? „Ich wünsche mir weniger ich und mehr wir, weniger reden und mehr umsetzen aber auch mehr Menschen, die mitarbeiten und mitgestalten wollen.“ Die EU sollte weiter bewusst machen, dass sie der Garant für Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand ist.