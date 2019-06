von Michael Kuhr

25. Juni 2019, 11:53 Uhr

Plön | Mit den Wundern des Alltäglichen setzt sich ein neuer fotografischer Kursus an der Akademie am See auf dem Koppelsberg auseinander. Er beginnt am Samstag, 29. Juni, um 10 Uhr. Dabei wird mit der eigenen Kamera die Welt entdeckt und gelernt, mit der eigenen Kreativität in der Fotografie die bildgestalterische Sicht zu verändern. Anmeldungen unter Telefon 04522/74150.