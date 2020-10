Haffkrug : Würdelos? Forstarbeiten legen Cap-Arcona-Friedhof frei

Arbeitskreis 27. Januar ist entsetzt :Sichtschutz reduziert.

von Achim Krauskopf

09. Oktober 2020, 11:52 Uhr

Haffkrug | Als herben Rückschlag in den Bemühungen, dem Ehrenfriedhof für etwa 1000 Opfer der Cap-Arcona-Katastrophe eine angemessene Würde und Sensibilität zu schaffen, sieht der Arbeitskreis 27. Januar jüngste Baumfällungen im Umfeld. Die einst schützende Funktion des Waldes sei einem fast freien Blick zu den umliegenden Straßen gewichen, empören sich Helmut Kurth und Lutz Tamchina. Die Landesforsten sprechen von notwendigen Pflegemaßnahmen.

Das Landesamt für Denkmalpflege nennt den Ehrenfriedhof, der zwischen Haffkrug und Stawedder liegt, den „größten Friedhof für die Opfer der Katastrophe von besonderem geschichtlichen Wert“. Deshalb kämpfe der Arbeitskreis 27. Januar Eutin seit mehr als drei Jahren für eine Aufwertung des Friedhofes.

Die Stätte liege eingekeilt zwischen Straßen: die Autobahn 1, die auf zwei Seiten laufende Bundesstraße 76 und der Autobahnanschluss Richtung Norden. Das Ehrenmal biete keinen Platz für Ruhe und Besinnung. Deshalb sei es dem Arbeitskreis besonders wichtig, dass zumindest der noch vorhandene Baumbestand erhalten bleibe.

Bereits im November 2018 habe sich der Arbeitskreis nach Fällungen auf und um den Friedhof an die Öffentlichkeit gewandt und um mehr Würde und Sensibilität gebeten. Daraufhin sei das einhellige Versprechen abgegeben worden, dass keine weiteren Bäume mehr auf und um den Friedhof „geschlachtet“ würden.

Erst vor wenigen Wochen hatten, wie es in einem Brief von Kurth und Tamchina weiter heißt, alle mit dem Friedhof beschäftigten Institutionen einschließlich der Landesforsten vom Arbeitskreis einen Vorschlag für eine Neugestaltung erhalten: „Vom Ehrenfriedhof zum Mahnmal“. Doch offensichtlich wähne man sich in der Gewissheit, all solche Initiativen einfach mit einem Kopfschütteln abzutun und es dass es vollkommen ausreiche, wenn auf dem Friedhof ordentlich geharkt werde.

Und bei den Landesforsten sei offensichtlich in Erinnerung geblieben, dass es auf dem Umfeld des Friedhofs noch etwas „zu schlachten“ gebe: So sei man mit schwerem Gerät angerückt, um zu ernten. In tiefen Schneisen, auf denen in den kommenden Jahren nichts mehr wachsen werde, seien unzählige Bäume gefällt und zum Abtransport gestapelt worden, darunter 70 Jahre alte Buchen.

Das Gestaltungskonzept des Arbeitskreises ende mit den Sätzen: „Deshalb sollten alle Verantwortlichen nach Wegen suchen, um zumindest den Restbaumbestand zu erhalten. Wir denken, dass die verantwortlichen Akteure zumindest dies den Opfern der Cap Arcona und Thielbek Tragödie schuldig sind.“

Doch diese Worte seien von der Landesforstverwaltung offensichtlich ungehört geblieben: „Die einst schützende Funktion des Waldes ist einem fast freien Blick zu den umliegenden Straßen gewichen. Es bleibt wohl dabei, dass wirtschaftliche Interessen vor ökologische und kulturelle Interessen gestellt werden. Alle vorgetragenen Argumente, etwa wie dass ein Durchforsten Wachstum belebt, sind wissenschaftlich nicht haltbar,“ schreiben Helmut Kurth und Lutz Tamchina weiter.

Nach Auskunft des Pressesprechers der Landesforsten, Ionut Huma, sind im Umfeld des Cap-Arcona-Friedhofes Bäume mit Blick auf die sogenannte Verkehrsssicherungspflicht gefällt worden. Weiter seien Eschen beseitigt worden, die von der um sich greifenden, durch einen ostasiatischen Pilz ausgelösten Eschenkrankheit befallen gewesen seien. Und es seine „einige Buchen“ im Rahmen einer regulären Durchforstung geschlagen worden. Ionut Huma betonte weiter, dass es auf dem Ehrenfriedhof selbst keine Arbeiten stattgefunden hätten. Und er bekundete Verwunderung, dass sich der Arbeitskreis nicht mit den Landesforsten direkt in Verbindung gesetzt habe.