Mehr Sprechzeiten : Wünsche nach Erziehungs- und Lebensberatung nehmen zu

Viele Menschen geraten in der unfreiwilligen Corona-Auszeit verstärkt in existenzielle Krisen.

von Michael Kuhr

02. April 2020, 13:41 Uhr

Plön/Preetz | Die Erziehungs- Lebensberatung im Kreis Plön weitet ihre Sprechzeiten aus. Beratung via Telefon, E-Mail und über Videotelefonie ist jetzt von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr möglich. Aktuell hat sich die gesamte Lebenswirklichkeit verändert, viele Menschen sind verunsichert und benötigen Unterstützung. Gerade in dieser Zeit können praktische Tipps und Gewinn bringende Gespräche zur Orientierung und (Neu-)Strukturierung nützlich sein. Gespräche mit Freunden und Familienangehörigen sowie Fachkräften zum Umgang mit persönlichen Herausforderungen und zur Förderung von eigenen Lösungsstrategien können hoch wirksam sein.

Zudem geraten Menschen zurzeit verstärkt in existenzielle Krisen. Die Sorgen um die Zukunft und zwischenmenschliche Konflikte spitzen sich unter Umständen zu. Einsamkeit, Unsicherheit und Kontrollverlust können Folgen sein. Die „Symptome“ wie Unruhe, Anspannung und Gereiztheit führen auch in engen Beziehungen zu Stress. Gespräche mit Experten der Erziehungs- und Lebensberatung führen auch in diesen Situationen zu Entlastung und neuen Handlungsmöglichkeiten, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Lebensberatung weiter. Das Beratungsangebot zu Schwangerschaft, Familienplanung sowie im Schwangerschaftskonflikt ist weiterhin erreichbar. Anträge für die Bundesstiftung „Mutter und Kind“ können nach telefonischer Vereinbarung über Mail und Post weiterhin gestellt werden. Alle Themen des (Zusammen-) Lebens dürfen Inhalt der persönlichen und vertraulichen Beratung sein. In den Sprechzeiten steht aus aktuellem Anlass eine Telefon-Hotline zur Verfügung – für Preetz (Tel. 04342/ 71734), für Lütjenburg (Tel. 04381/ 6667) und Heikendorf (Tel. 0431/ 243515).