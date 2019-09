Schönwalde : Wünsche für Schönwaldes Zukunft

Gemeindeentwicklungskonzept: Einwohnerversammlung reicht nur für Bestandsaufnahme. Weitere Schritte sind offen.

02. September 2019, 19:02 Uhr

Schönwalde | Gut 50 Bürger waren der Einladung von Schönwaldes Bürgermeister Winfried Saak (CDU) zu einer Einwohnerversammlung mit der Überschrift „Gemeindeentwicklungskonzept“ ins Feuerwehrhaus gefolgt. Die Gemeindevertreter wollten erfahren, wie sich die Einwohner Schönwalde in der Zukunft vorstellen.

Mit dabei war Andreas Nagel vom Planungsbüro Ostholstein. Er hatte eine Bestandsaufnahme und erste Analyse der Gemeindevertretung in einer Präsentation zusammengefasst. Zu mehr reichten die angesetzten 90 Minuten nicht. Immer wieder äußerte eine Hand voll Bürger ihren Unmut über die aktuellen Zustände in der Gemeinde und forderten Erklärungen von Gemeindevertretern und Andreas Nagel, der sogar persönlich angegangen wurde. So kam man an dem Abend über die Bestandsaufnahme nicht hinaus.

Bürgermeister Saak war noch nicht einmal in die Tagesordnung eingestiegen, da meldete sich Dr. Michael Schmidt zu Wort. Er forderte die Gemeinde auf, sich der Pläne der Dorfentwicklung aus den 1980er-Jahren anzunehmen und auf deren Grundlage weiterzuarbeiten. Dafür erhielt er spontan Applaus aus der Versammlung. Später wurde er noch konkreter und plädierte für die Einführung von Tempo 30 für die Landesstraße im Zuge der Eutiner Straße. Das reduziere Lärm, verhindere Unfälle und erhöhe die Attraktivität für Fußgänger.

In Punkto Verkehrsberuhigung für den Ort unterstützte Andreas Schulenburg die Forderungen der Bürger. Enttäuscht äußerte sich der Vorsitzende des Gemeindebeirates allerdings zur Art und Weise der vorgebrachten Kritik am Handeln der Verantwortlichen. „Ich rege mich auf, weil die Bürger zu öffentlichen Sitzungen nicht kommen“, schimpfte Schulenburg. Es gebe viele Menschen in der Gemeinde, die sich für eine Entwicklung einsetzten. Es seien aber noch mehr Kritiker, die oft glauben, alles besser zu wissen, jedoch nichts anpacken.

Ungehalten war der Vorsitzende des Gemeindebeirates auch über die Einladung der Gemeinde zum Thema Gemeindeentwicklung. Er sei davon ausgegangen, dass dies Thema des Beirates sei. Eine öffentliche Sitzung am 3. September, auf der Bürgermeister Saak die Diskussion fortsetzen wollte, sei abgesagt, erklärte Schulenburg seinem verdutzten Gegenüber. „Wir müssen noch vieles an unserer Kommunikation verbessern“, räumte Saak daraufhin ein.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Bärbel Seehusen (SPD) machte sich stark für eine Gemeindeentwicklung unter Beteiligung der Bürger, wie es ihre Partei angeregt hatte. Der Abend habe gezeigt, dass viele Punkte zu bearbeiten seien und es auch genügend engagierte Bürger gebe. Welches die nächsten und richtigen Schritte seien, müsse nun unter den Gemeindevertretern beraten werden, war sie sich mit dem Bürgermeister einig.

Einige Ziele hatten diese bereits formuliert. Sie gingen oft in der harschen Kritik einiger weniger im Gremium unter. Grundsätzlich, so Andreas Nagel, sei in der heutigen Zeit ein Entwicklungskonzept Grundlage für Förderanträge. Schönwalde werde sich auf Veränderungen einstellen müssen, da detaillierte Studien zur Bevölkerungsentwicklung von rund zehn Prozent Rückgang bis 2030 ausgehen.

Im Bereich Verkehr wolle man den Öffentlichen Personennahverkehr verbessern. Es vielen Stichworte wie „Bürgerbus“ und „Radwege“. Die Vernetzung müsse weit über den Schulbusverkehr hinausgehen, war auch eine Forderung der Bürger.

Rund um den Bungsberg soll der Tourismus weiter belebt werden. An vorderster Stelle stehen dabei Erhalt und Schaffung von Gastronomie am Ort. In Bezug auf den Erhalt des Landhauses als letzten Saalbetrieb in der Gegend brachte Saak den Gedanken einer Bürger-Genossenschaft ins Spiel.

Im Bereich Soziales und Kultur sucht die Gemeinde nach einem Weg, Vereine und Verbände zur engeren Zusammenarbeit zu bewegen. Dazu hofft man auf einen „Dachverband“ und will die Kommunikation über Social Media verbessern.

Neubaugebiete werde es in den nächsten Jahren nicht geben, prognostizierte Planer Nagel. Vielmehr müssen Verdichtung und Wohnungsbau in Form von Mehrfamilienhäusern vorangetrieben werden, denn alte Menschen wollen gerne aus ihren Häusern ausziehen und sie verkaufen. Unterschiedlich waren die Meinungen über die Ziele, Wohnmobilstellplätze und mehr Ladestationen für Elektromobilität zu schaffen.