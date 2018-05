Workshop: Achtsamkeit für Flüchtlingshelfer

von Bernd Schröder

Einen Praxisworkshop veranstaltet die Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe des Kreises Ostholstein am Dienstag, 29. Mai, in der Volkshochschule Oldenburg (Göhler Straße 56). An sechs Abenden, jeweils dienstags, will Kursleiterin und Ayurveda-Coach Manuela Kroll bewährte Achtsamkeitsmethoden vermitteln und zeigen, wie der Alltag bewusster wahrgenommen und entspannter gestaltet werden kann. Es können fünf bis zwölf Personen teilnehmen, die Mindestteilnehmerzahl muss bis zum 22. Mai erreicht sein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt die Beratungsstelle unter Telefon 04521/788-411 oder -532 oder per E-Mail an ehrenamt-migration @kreis-oh.de entgegen.