Woolworth zieht in der Peterstraße ein

von Constanze Emde

18. September 2018, 12:58 Uhr

Ein langjähriger Leerstand in Eutins Peterstraße ist bald beendet: „Wir wollen 2020 unserer Woolworth-Filiale mit 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche eröffnen“, sagte Olga Petri, Referentin der Woolworth-Unternehmenskommunikation.

Woolworth will mit seinem Sortiment von Heimtextilien, Haushaltsartikel, Mode für Damen, Herren und Kinder, Deko- und Drogerieartikel, Schreib- und Kurzwaren sowie Geschenkartikeln in den seit mehr als zehn Jahren leerstehenden Gebäudetrakt der Peterstraße 5-7 ziehen, in denen zuletzt Ihr Platz und Penny angesiedelt waren. „Wir freuen uns sehr darüber, das ist ein tolles Signal für die ganze Stadt“, sagte Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt gestern auf Nachfrage dazu. Es habe zig verschiedene Kontakte bezüglich der Immobilie gegeben und es sei schön, dass mit dem neuen Eigentümer nun auch sichtbar Bewegung herein komme. Der Eigentümer, so Olga Petri, saniere derzeit das Gebäude, „Ende 2019 können wir das Erd- und das Obergeschoss übernehmen und dann können wir es nach unseren Vorstellungen umbauen.“ Woolworth schließe damit eine Lücke im Verbreitungsgebiet. „Der Plan ist langfristig von derzeit 350 Filialen bundesweit auf 800 anzuwachsen“, sagte Petri. Für die Eutiner Filiale schätzt sie den Mitarbeiterbedarf auf gut 30 Personen, wie viel Personal vor Ort gesucht wird, werde erst 2019 klar sein, da die Planungen für die Eutiner Filiale in der Anfangsphase seien.



Bewegung in der Peterstraße





Auch gegenüber scheint Bewegung in einen langjährigen Leerstand zu kommen. Es gibt eine Baugenehmigung für das Gebäude Peterstraße 2 bis 4. Eutiner dürfte das freuen, mutierte das Gebäude am Markt über der Bäckerei Allwörden immer mehr zum Schandfleck. Eine Architektin aus dem norddeutschen Raum will hier in den oberen Etagen Wohnen und Büros und im unteren Handel umsetzen. Die Bäckerei soll erhalten bleiben. Details zum Baubeginn und zum Vorhaben seien bislang nicht weiter bekannt, so die Stadtmanagerin.