Wolfgang Ayszoll schießt das Top-Ergebnis der Kreisklassen

von shz.de

24. November 2018, 22:24 Uhr

Insgesamt 58 Dreierteams in den Wettkampfklassen A bis E haben die neue Runde der Auflageschützen in Ostholstein eröffnet. Sie besteht aus drei Wettkämpfen bis März 2019. Der Schützenbund Glasau-Sarau als Vorjahresmeister mit den zielsicheren Startern Manuela Gohlicke, Holger Perkun und Wolfgang Siebuhr kam auf 942,6 Ringe, spürt aber den Schützenverein Malente mit 940,3 förmlich hinter sich. Um den dritten Rang wetteiferten der Schützenverein Malente II mit 933,2, die Lensahner SG mit 931,9 und die Schwartauer SG II mit 930,4.

Hohe Ringzahlen erreichten 15 A-Klassenstarter mit mehr als 310 Zählern. Überragend schoss der Malenter Wolfgang Ayszoll mit 318,2, keiner der insgesamt 180 Sportschützen aus den anderen Klassen erreichte dieses Resultat. „Ich war nach Pause durch Erkrankung im vergangenen Jahr selbst überrascht, alle Schüsse wollten einfach in die Zehn“, sagte Ayszoll nach der elektronischen Auswertung. Sehr zufrieden war auch Manuela Gohlicke vom SB Glasau-Sarau mit 317,1, vor einem Jahr war sie Zweitbeste nach vier Wettkämpfen. Sie will also wieder um die Goldplakette mitmischen. In Lauerstellung befinden sich die Malenter Jürgen Machalke mit 315,1 und Anke Junge mit 314,6 Ringen. Den fünften Rang halten mit jeweils 312,8 der Sarauer Holger Perkun und Carsten Zupke vom SSV Kassau.