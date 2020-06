Eutin : Wohnen im Kutschenhaus am See: Neues Projekt auf Moser-Grundstück in Planung

Rund 20 neue Wohnungen könnten auf dem Grundstück des ehemaligen Kutschen- und Fuhrbetriebs Moser entstehen

von Constanze Emde

05. Juni 2020, 11:46 Uhr

Eutin | Ein neues Wohnprojekt könnte in Eutin an der Holstenstraße 3 entstehen. Auf dem ehemaligen Firmengelände und Familiengrundstück Moser, dem jahrzehntelangen Fuhrunternehmen, entwickelten die Planerinnen Doris Kaffke und Kirstin Rupp von Conplan GmbH aus Kiel erste Ideen für das Wohnprojekt „Kutschenhaus am See“.

Familie Moser will verkaufen: Nach Leerstand sollte es wieder genutzt werde

„Wir wollten das Grundstück wieder einer Nutzung zu führen“, sagen Eduard und Juliane Moser auf Nachfrage. Seit einem Jahr stehe es leer. Ein Exposé wurde entwickelt und an ausgewählte Projektentwickler außerhalb Eutins geschickt. „Wir können uns dort alles vorstellen – von bezahlbarem Wohnraum bis Eigentums- und Mietswohnungen“, erklärt Eduard Moser. Conplan sei nun die erste Entwicklungsgesellschaft gewesen, die auf eigene Kosten einen Arhcitekten engagiert und Ideen visualisiert habe, so Moser.

Conplan präsentierte Idee mit Mehrgenerationenwohnen auf dem mehr als 2000 QUadratmeter großem Grundstück

Conplan ist eine Betriebs und Beratungsgesellschaft, die auf nachbarschaftliche Wohnprojekte und Baugemeinschaften spezialisiert ist. So sind derzeit unter anderem Projekte in Haffkrug und Grömitz geplant, 80 Projekte insgesamt wurden unter anderem in Kiel im Anscharpark, Lübeck, Bad Schwartau und Ratzeburg realisiert – aber auch in Berlin und München. Rupp und Kaffke stellten ihre Ideen für das „Wohnen im Kutschenhaus am See“ dem Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstagabend vor.

Villa soll erhalten bleiben, zwei Neubauten entstehen

„Wir sind an dem Projekt interessiert, weil es innenstadtnah liegt und Chancen für Mehrgenerationenwohnen bietet, bei dem auch noch genügend gemeinsames Grundstück für gelebte Gemeinschaft bleibt“, sagt Doris Kaffke. Die Villa aus dem Jahr 1910 sei charmant und soll nach der ersten Idee erhalten bleiben, darin zwei Wohnungen realisiert werden. Gegenüber soll der Schuppen des einstigen Fuhrbetriebs abgerissen werden für ein Pendant zur Villa. Dieses Wohngebäude soll zwei bis vier Wohnungen groß sein und im Untergeschoss Platz für 14 Stellplätze bieten. Das Gebäude im hinteren Bereich soll ebenfalls durch ein neues ersetzt werden, in dem zwischen zwölf und 14 Wohnungen entstehen sollen. „Allesamt barrierearm und mit einem Aufzug. Außerdem ist Carsharing ein wichtiger Baustein für uns in der Überlegung. Wir wollen einen Wohnort für Paare, kleine und große Familien sowie Alleinstehende schaffen“, sagte Kaffke. Das Grundstück müsse zur Berufsschule hin abgefangen werden. Trotz der Vielzahl an Wohnungen verbleibe auf dem mehr als 2000 Quadratmeter großem Grundstück viel Grünfläche beispielsweise für einen gemeinschaftlichen Garten.

Interessenten für Projekt gesucht

„Es gibt zwei Rechtsformen bei Wohnprojekten: eine selbstverwaltete Genossenschaft und eine Wohnungseigentümergemeinschaft, bei der jeder Eigentümer mit seiner Fläche im Grundbuch steht“, erklärte Rupp. Der Anteil der Selbstnutzer sei in den bisherigen Wohnprojekten am größten gewesen, es gebe aber immer auch einen Teil zur Miete. Da kleine selbstverwaltete Genossenschaften relativ aufwändig seien, empfehlen Rupp und Kaffke grundsätzlich die Wohnungseigentümergemeinschaft. „Wir würden aber jeden Weg mit Ihnen gehen und den Menschen mit unserem Wissen zur Seite stehen“, sagte Kirstin Rupp. „Unser Weg ist, das wir Menschen finden, die sich auf dieses Projekt einlassen“, erklärte Rupp.

Stadtvertreter wollen mehr Infos

Von der Politik gab es am Abend nicht mehr als grundsätzliches Gutheißen, da die Stadtvertreter weitere Infos und Unterlagen erbaten, um später darüber abstimmen zu können, ob es einen neuen B-Plan für das Wohnprojekt geben soll oder dies im Rahmen der innerstädtischen Nachverdichtung erfolgen könne.