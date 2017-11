Wohn- und Ärztehaus für 4,5 Millionen

vergrößern 1 von 4 Foto: Barnstedt (2) 1 von 4







von Constanze Emde

erstellt am 14.Nov.2017 | 00:07 Uhr

Die Baulücke in der Albert-Mahlstedt-Straße 27 soll im nächsten Jahr mit einem großen Wohn- und Ärztehaus geschlossen werden. „Hier wird ein Ärztezentrum mitten in der Stadt entstehen“, sagt Apotheker Alexander Scholz (kleines Foto), der Eigentümer und Investor ist.

Die Pläne sind fertig, die Genehmigungen liegen vor, die Herausforderungen inmitten der Stadt auf diesem Grund zu bauen, seien große. Als erstes soll im Januar, nach dem übergangsweisen Auszug der Buchhandlung Hoffmann in die Straße Am Rosengarten, der Anbau aus den 70er Jahren

an die Buchhandlung bis zum denkmalgeschützten Gebäudebereich abgerissen werden. „Die Ladenfläche wird dann komplett ebenerdig wieder aufgebaut und etwa 20 Quadratmeter größer sein als bisher“, sagt Scholz. Über der Buchhandlung werde Platz für Arztpraxen entstehen. Der neue Anbau an die Gebäude mit Zugang über

die Peterstraße und den

Bischof-Wilhelm-Kieckbusch-Gang wird weiter in die Fläche hineinragen als bisher. „Während der Bauzeit werden unsere Kundenparkplätze leider wegfallen müssen“, sagt Scholz, aber Praxen und Apotheke bleiben erreichbar.

Parallel zum Abriss und neuen Aufbau bei Hoffmann soll die Pfahlgründung für das neue Haus mit der künftigen Adresse Albert-Mahlstedt-Straße 27 beginnen. „Unten ist Platz für weitere Praxen, in den beiden obersten Etagen werden zwei Mietwohnungen entstehen mit insgesamt rund 250 Quadratmetern“, sagt Scholz.

Er investiert insgesamt rund 4,5 Millionen in den Bau und rechnet mit einer Bauzeit von rund einem Jahr, wenn die Witterung entsprechend günstig ist. Architekt Stephan Barnstedt aus Eutin hat die Entwürfe gezeichnet, Firma Gollan wird bauen. Es sei ein Unternehmen, das alles aus einer Hand biete. „Gerade bei so einem Vorhaben in dieser Zeitspanne ist das wichtig“, sagt Scholz. Künftig ist dann im Ärztezentrum Platz für acht Praxen mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen. „Die, die jetzt schon da sind, werden bleiben. Es kommen weitere hinzu“, weiß Scholz. Doch wer genau, sei noch nicht spruchreif.

Ein offenes Problem habe Scholz noch nicht mit der Stadt klären können: Er hatte rund 540 Quadratmeter Grünfläche des benachbarten Gartens gekauft und der Stadt ein Konzept vorgeschlagen, das neben einem Brunnen und Grün Platz für rund 100 Räder und zehn Pkw-Stellplätze vorsah. „Bisher bekam ich dafür leider ein Nein“, sagt Scholz. Er bedauere dies, denn in seiner Ursprungsplanung sei das nicht nur für die Kundenfreundlichkeit gedacht gewesen, sondern auch, um die Zufahrtssituation zu entzerren, wie er schildert. „Wir wollten das als Einbahnstraße über die Albert-Mahlstedt-Straße rein und über den Parkplatz hinaus regeln“, so Scholz. In verschiedenen städtischen Gremien hatte es da aber bereits vehementen Widerspruch gegeben – immer mit dem Hinweis, man könne eine Straße doch nicht derart mit einer Fuß- und Radwege-Route kreuzen. „In der ursprünglichen Planung bei der Stadtsanierung in den 80ern war das aber genauso gedacht“, erinnert Scholz. Rein rechnerisch habe er genügend Parkplätze für das neue Vorhaben, da er damals viele abgelöst habe. „Die abgelösten bringen den Kunden aber nichts. Wer die Innenstadt erhalten will, muss auch an Kundenfreundlichkeit denken“, sagt Scholz. Ein Bitte um Stellungnahme der Stadt dazu blieb gestern unbeantwortet.