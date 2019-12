von Michael Kuhr

Plön | Unter dem Motto „Wohin führt uns die Reise?“ wird am Heiligabend in Plön ein selbstgeschriebenes Musical zu Weihnachten aufgeführt. Der Gottesdienst mit Musical wird am heutigen Heiligabend um 16.30 Uhr einmalig im Gemeindehaus in der Ulmenstraße 2 in Plön angeboten.

Es ist ein gemeinsames Projekt von Pfadfinderschaft und Gemeinschaft in der evangelischen Kirche, teilte der Prediger Andreas Lepenies mit. Herzlich willkommen sind alle, die sich einmal mit anderen Klängen und Liedtexten auf den Weg zur Krippe machen wollen. Erst sind es drei Sterndeuter, die sich auf den Weg machen. Schon kurz darauf folgt ein kleiner Junge, der das Großereignis nicht verpassen will. Wenn sogar Sterne den Weg weisen.

Selbst der König im damaligen Gebiet wird hellhörig. „Zuletzt kommen wir alle an“, schmunzelt Lepenies. Aber wo eigentlich? Das wird am Heiligabend verraten. Die Zuschauen sollten sich von frohen Klängen und guten Texten überraschen und mitnehmen lassen. Auch das Licht von Bethlehem kann im Anschluss an den Gottesdienst wieder mitgenommen werden. Interessierte sollten eine entsprechende Laterne dazu mitbringen, freut sich Lepenies auf viele Besucher.