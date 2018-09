von Constanze Emde

28. September 2018, 16:01 Uhr

Der Eutiner Wochenmarkt findet in der kommenden Woche bereits am Dienstag, 2. Oktober, und nicht wie gewohnt am Mittwoch, 3.Oktober, statt.

Grund für die Verlegung ist der gesetzliche Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Der Wochenmarkt am Dienstag findet zu den gewohnten Zeiten zwischen 8 und 13 Uhr am bekannten Ort auf dem historischen Marktplatz der Stadt Eutin statt.