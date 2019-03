Eutin : Wobau feiert Richtfest am Gründungsort

Die Wobau Ostholstein feiert mit zahlreichen Vertretern aus Politik, Unternehmen und künftigen Mietern einen Meilenstein beim Neubau.

von Constanze Emde

27. März 2019, 15:26 Uhr

Eutin | Die Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein feierte gestern Richtfest für ihr Neubauprojekt von 30 Wohnungen an ihrem Gründungsort in Neudorf. Vor nunmehr 81 Jahren habe es die Grundsteinlegung für die Seestraße 1,3 und 5 gerade einmal drei Monate nach der Gründung der Wobau gegeben, blickte Geschäftsführer Fabian Weist zurück. Dies sei heute undenkbar. Die Planungszeit für das aktuelle Projekt habe zwei Jahre betragen. Auch preislich haben sich die Bauvorhaben deutlich voneinander unterschieden: „Für 45 Quadratmeter Wohnraum habe man damals 6000 Mark bezahlt. Heute sind dafür gerade mal zwei Quadratmeter zu bauen“, sagte Weist. Trotz all der Unterschiede sei das Ansinnen, Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu schaffen, stets das gleiche geblieben.

Die ersten Mieter ziehen im Juli ein

Neun der 30 Wohnungen seien öffentlich gefördert und für 5,60 pro Quadratmeter zu mieten. Die Stadt Eutin erhalte hierfür das Vorschlagsrecht. „Bis auf zwei Wohnungen insgesamt sind alle vermietet“, freute sich Weist. Teilweise verbinde die neuen Mieter, die neben Vertretern von Politik, Unternehmen und Gewerken beim Richtfest weilten, familiäre Wurzeln mit den Seestraßen-Gebäuden. „Meine Tante hat schon in einem der Gründungshäuser gewohnt“, sagte eine Mieterin. Ein anderes Paar freute sich auf den Einzug zum 1. Juli, weil sie so in Neudorf bleiben können. Ihr Haus zwei Nebenstraßen weiter sei zu groß geworden, nachdem die Kinder ausgezogen waren. Nun sei es verkauft und die neue Wohnung warte mit Seeblick.

„Dass alles so gut im Zeitplan ist, ist Verdienst und großartige Leistung der Handwerker“, dankte Weist den beteiligten Gewerken und Firmen. Insgesamt investiert die Wobau 5,7 Millionen Euro in die drei Häuser mit modernen Zwei- bis Drei-Zimmerwohnungen zwischen 55 und 80 Quadratmetern. Landrat Reinhard Sager sprach als Mitglied des Wobau-Aufsichtsrates: „Wir tun etwas gegen den Wohnungsmangel in Ostholstein mit modernen Wohnungen zu adäquaten Mietpreisen, das ist uns wichtig.“ Mehr als 1850 Wohnungen habe die Wobau insgesamt in Ostholstein. Wenn die Politik auch etwas aktiv gegen den Wohnungsmangel unternehmen wolle, dürfe sie nicht nur darüber sprechen, sondern müsse die immer komplizierteren Bauvorschriften entrümpeln, damit künftig solche Wohnbauprojekte noch entstehen können, sagte Sager. Schweden und Dänemark als Nachbarn hätten diese Verfahren deutlich vereinfacht und „dort kippen die Häuser auch nicht um“. Auch sei in keinem anderen Land die Grunderwerbssteuer so hoch, wie in Schleswig-Holstein, mahnte er an. Bürgermeister Carsten Behnk überbrachte die Grüße der Stadt und wünschte den Mietern ein unfallfreies Wohnen.

Mit dem Richtspruch von Bauleiterin Doreen Fiedler, die das Glas auf die Bauherrschaft, auf die Planer und auf die Handwerksleute hob, wurde die Richtkrone am mittleren Gebäude gehisst.